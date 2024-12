Vélez, Talleres y Huracán definen el título: qué necesitan para quedarse con la Liga Profesional

El Fortín, la T y el Globo pelean por un campeonato que llegar al rojo vivo a la última fecha.

Hoy 08:02

La Liga Profesional 2024 llega a su jornada final con una definición apasionante. Vélez, Talleres y Huracán son los tres equipos que se disputan el título, en un cierre cargado de emoción y posibilidades. El único que depende de sí mismo es el Fortín, pero tanto la T como el Globo tienen opciones, aunque necesitan combinaciones de resultados.

Qué necesita cada equipo:

• Vélez (48 puntos, diferencia de gol +20): el equipo de Liniers tiene la sartén por el mango. Si vence a Huracán en su último partido, será campeón sin importar otros resultados. En caso de empate, deberá esperar que Talleres no le gane a Newell's. Además, Vélez enfrentará a Central Córdoba (SdE) este miércoles por la final de la Copa Argentina, en un duelo que podría sumar un título más a su temporada.

• Talleres (48 puntos, diferencia de gol +9): los cordobeses, segundos por diferencia de gol, necesitan vencer a Newell's en el Mario Alberto Kempes y que Vélez no derrote a Huracán. La T llega con buenas sensaciones tras una campaña destacada, pero dependerá de lo que suceda en Liniers.

• Huracán (46 puntos, diferencia de gol +12): el Globo, tercero en la tabla, sueña con una hazaña. Para alzar el trofeo, debe derrotar a Vélez como visitante y esperar que Talleres no le gane a Newell's. Aunque su escenario es el más complicado, los dirigidos por Diego Martínez confían en su capacidad para dar el golpe en el cierre del torneo.

La definición más esperada

La última jornada promete ser vibrante, con los partidos decisivos programados en simultáneo. Mientras Talleres recibe a Newell's en Córdoba, Vélez y Huracán se medirán en el Estadio José Amalfitani en un choque clave.

El Fortín parte con ventaja, pero la presión y las matemáticas mantienen a los tres equipos con posibilidades reales de consagrarse. Una definición ajustada que mantendrá a los hinchas al borde de sus asientos hasta el último minuto.

Programación

Viernes 13 de diciembre

19.00 Barracas Central vs. Lanús

19.00 Estudiantes vs. Argentinos

21.15 Banfield vs. Sarmiento

21.15 San Lorenzo vs. Tigre

Sábado 14 de diciembre

17.00 Instituto vs. Godoy Cruz

17.00 Rosario Central vs. Belgrano

19.15 Boca vs. Independiente

21.15 Racing vs. River

Domingo 15 de diciembre

17.00 Defensa y Justicia vs. Unión

17.00 Platense vs. Gimnasia

19.30 Vélez vs. Huracán

19.30 Talleres vs. Newell’s

Lunes 16 de diciembre

21.00 Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra

21.00 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba