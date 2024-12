Desafío fiestas de fin de año: tomar todo con calma

¿Motivados o quemados? Llega fin de año y para muchos significa cerrar etapas. ¿Y si no logramos todos los objetivos que nos habíamos propuesto? Las palabras del Psicólogo Juan Pablo Barquín.

El Licenciado en Psicología Juan Pablo Barquín estuvo en Noticiero 7 y brindó algunas apreciaciones para hacer frente a las fiestas de fin de año.

La mayoría de las personas llegan, al último mes del año, saturados de las obligaciones diarias ycomienzan a realizar balances donde pesan los objetivos logrados y aquellos que todavía están pendientes, lo que puede generar ansiedad y alterar los estados de ánimo.

“En el apuro por cumplir objetivos de la vida en general, nuestra cultura nos ordena en ciclos que tiene sus tiempos y procesos, muchos hacen balances: lo que se concretó y lo que quedó pendiente. Lo que no se hizo, no se puede agrupar y tratar de resolver en 20 días o menos”, señaló el profesional, indicando con esto que a pesar de las buenas intenciones que uno pueda tener, no se puede sobrecargar con estas tareas y tratar de resolverlas a último momento.

El mes de diciembre suele ser un mes en el que las personas desean reunirse y celebrar o saludarse, por lo que las redes sociales y en especial los grupos de WhatsApp suelen ser los termómetros que marcan las invitaciones a reunirse entre amigos compañeros de trabajo, o incluso los grupos familiares, donde se manejan las opciones de programar vacaciones o momentos recreativos: “A estos momentos hay que tratar de disfrutarlos y no padecerlos. La idea es dejar lo que ya no se pudo hacer y disfrutar el momento con quienes nos rodean o con quienes queremos”, destacó Barquín.

“Ya llegamos hasta aquí, hay que celebrarlo con quienes queremos sin sentirnos obligados” y agregó: "Estamos aquí y la vida nos da de alguna manera esa posibilidad de agarrarnos a la vida", por lo que en palabras del profesional de la salud mental, es mejor dejar de lado aquellas cosas pendientes, alejarnos de esas relaciones que pueden crea conflictos, y disfrutar de estas fiestas con la mayor tranquilidad posible.

También señaló algunos de los signos que nos pueden hacer dar cuenta que estamos emocionalmente agotados, por lo que se podría buscar algún tipo de ayuda profesional, como ser: cansancio físico, dificultades para conciliar el sueño, pérdida de apetito o tener muchas invitaciones y no tener ganas de ver a nadie.