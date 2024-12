El Gobierno anunció que presentará un plan nuclear para el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Durante el discurso realizado por su primer año de gestión, Javier Milei anunció que en los próximos días se anunciará un plan de energía nuclear que permitirá el avance en materia tecnológica. En qué consistirá el proyecto.

Al cumplirse el primer año de gobierno, Javier Milei realizó junto a parte de su gabinete un discurso en cadena nacional, donde no solo realizó un análisis de las políticas desarrolladas sino que anunció otras. En ese marco, reveló que se desarrollará un plan nuclear argentino que permitirá el desarrollo de otras áreas tecnológicas como la inteligencia artificial.

Luego de enumerar las políticas implementadas que permitieron mejoras significativas en el plano económico, Javier Milei anunció que en los próximos días se dará a conocer un plan que tiene por objetivo el avance en materia tecnológica.

“La cruzada desregulatoria de este gobierno nos ha puesto en el mapa mundial. En materia tecnológica esto augura un futuro de enormes oportunidades, porque el giro a la libertad y el optimismo tecnológico que está dando la Argentina contrasta con muchos países desarrollados, que cada día están más cerca de ser un infierno regulatorio”, sostuvo el mandatario.

Al respecto se remarcó que “nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. No por nada somos el país con más cantidad de unicornio per cápita de la región”.

Por tal motivo, consideró que dichos “factores combinados convierten una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial”. Para ello, Milei destacó que es preciso el desarrollo de determinadas tecnologías.

Al poner en valor las mejoras y estabilidad lograda en el plano económico, el mandatario sostuvo que “no es casualidad que las mayores empresas del mundo están evaluando proyectos en Argentina”.

A modo de ejemplo, planteó que “interesante es que el aumento de demanda de energía que implica la inteligencia artificial porque va a generar en el mundo entero el resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive”.

En ese marco, “nosotros no nos vamos a quedar atrás, vamos a diseñar un plan nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación en las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”.

Si bien Milei dio a conocer la decisión del gobierno de avanzar en un plan de energía nuclear, sostuvo que “este plan será presentado en los próximos días por el Dr. Reidel, y nos pondrá una vez más a la vanguardia en la materia”.

De ese modo, se espera que en el país se avance en materia de energía nuclear, la cual sirve de fuente necesaria para alimentar los centros de datos que requieren gran consumo energético para la ejecución de los modelos de inteligencia artificial.

Tras el anuncio realizado, Milei recordó que “cuando en Argentina imperaron las ideas de la libertad, fuimos punta de lanza de la región en tecnología. En el año 1900, Argentina era el país con la mayor red de ferrocarriles de América Latina y la undécima del mundo. Hoy, paradójicamente, solo reencontrándonos con las verdades de nuestro pasado profundo podemos explotar nuestro potencial y dar un salto hacia el futuro”.

Discurso al cumplir el primer año de gestión

En un discurso transmitido a nivel nacional, Javier Milei, presidente de Argentina, anunció una serie de reformas económicas y fiscales que incluyen una reducción del 90% en los impuestos y el fin del cepo cambiario para 2025. Este anuncio se realizó en el marco del primer aniversario de su gobierno, donde Milei destacó los logros económicos alcanzados y delineó sus planes para el futuro.

Durante su intervención, Milei agradeció a la población por los sacrificios realizados durante el año y aseguró que el esfuerzo no será en vano. “El cepo es una aberración que nunca debería haber ocurrido y que, con nosotros, se va a terminar el año que viene y para siempre”, afirmó el mandatario, subrayando su compromiso con la eliminación de esta restricción económica.

El presidente también presentó un ambicioso paquete de reformas que abarca desde cambios tributarios hasta estrategias para fomentar la inversión extranjera, mejorar la seguridad pública y desarrollar un plan nuclear centrado en nuevas tecnologías. Estas medidas buscan posicionar a Argentina como uno de los países con mejor proyección para los próximos 40 años, lo que algunos consideran un “milagro económico argentino”, según destacó Milei en su discurso.

El mandatario no dejó de mencionar que el próximo año será electoral, pero aclaró que su gestión no se verá influenciada por ello. En su discurso, enfatizó que su administración no recurrirá a prácticas comunes en años electorales, manteniendo un enfoque en las reformas estructurales necesarias para el país.