Internaron a Andrea Rincón y preocupa su estado de salud

La salud de Andrea Rincón preocupó a sus familiares luego de que la actriz tuviera que ser internada en el sanatorio La Trinidad por fuertes dolores musculares. Miguel, su padre, contó la noticia y dio detalles del estado de salud de su hija.

“Andrea está internada porque tenía mucho dolor cervical. Parecería que es una hernia de disco, pero están tratando de no hacerle un bloqueo. Ella está bien, está internada porque le están pasando medicación por el suero, calmantes, es muy doloroso”, comentó su padre con la intención de transmitir tranquilidad. Luego, el hombre continuó describiendo el estado de salud de su hija y la fecha en la que podría recibir el alta: “Hablé con ella, está un poco molesta, a veces se le pasa y le duele de nuevo. Desde el domingo está internada. Se supone que va a seguir así hasta este sábado”.

Así las cosas, el padre de Rincón relató una situación que vivió su hija el fin de semana, la cual daba cuenta de su situación: “Tiene muy inflamada la zona. Bajó el dolor de la hernia, pero al estar tan inflamada la zona está contracturada y eso no le ayuda. Le están dando calmantes fuertes y antiinflamatorios. Siempre tuvo problemas cervicales. El sábado fuimos a comer y le dolía tanto que no podía girar el cuello. Fuimos igual porque ella insistió que quería ir. La internaron por el tratamiento del dolor, no quieren que tome tantos calmantes vía oral”.

Por último, Miguel Rincón explicó que los médicos decidieron la internación y contó la preocupación que tenía su hija en esta situación: “Ella estaba nerviosa, fue a hacerse ver y la dejaron internada. También estaba nerviosa porque no tenía el cargador del celular. El dolor la bajoneó. Supuestamente en estos días ya se desinflama, ella no se tiene que hacer mala sangre para no contracturarse”.

Tal como relató el padre de la actriz, esta no es la primera vez que Andrea padece este tipo de situaciones. A principios de 2022, en medio de la temporada teatral en Córdoba, la actriz tuvo que ser asistida por un médico a causa de sus dolores cervicales.

A finales del año pasado, la actriz dio un giro inesperado en su vida cuando decidió meterse de lleno en la religión. A raíz de esa determinación, Rincón se bautizó y comenzó así su camino en la fe, como parte de una búsqueda interna en su lucha por sentirse bien y alejarse del consumo de drogas.

Decidida a explorar ese camino, Andrea dio un nuevo paso y se lanzó como cantante cristiana. “Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar”, entonó la artista en un video que compartió en las redes sociales, para dar cuenta de su incursión en la música.

“Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, expresó ante el micrófono la flamante intérprete, quien viene de un duro proceso de separación con su exprometido, Mauricio Corrado.

