Fórmula 1: Alpine se posiciona como el próximo destino de Franco Colapinto para 2025

Una reconocida periodista que sigue el día a día de la máxima categoría del automovilismo aseguró que el piloto argentino no está descartado para la próxima temporada.

Hoy 17:39

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue generando intriga. Tras el cierre de la temporada, el piloto argentino aparece en el radar de Alpine, una de las escuderías con mayor interés en sumar nuevos talentos, especialmente tras el desempeño irregular de Jack Doohan. Los rumores cobraron fuerza luego de las declaraciones de la periodista brasileña Julianne Cerasoli en el podcast Pit Pass F1.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El respaldo de Briatore y el interés de Alpine

Cerasoli aseguró que Flavio Briatore, asesor clave en Alpine y reconocido por descubrir talentos, estaría buscando una manera de reemplazar a Doohan para 2025, dejando abierta la puerta para que Colapinto ocupe ese lugar. Según la periodista, el piloto australiano, que reemplazó a Esteban Ocon tras su partida a Haas, no convenció en su debut en Abu Dhabi y tiene contrato por cinco carreras más, con fecha de vencimiento tras el Gran Premio de Baréin, en abril de 2025.

“Flavio está siendo muy activo en el paddock, hablando con todo el mundo. No me sorprendería que estuviera trabajando para que Colapinto sea parte del equipo”, señaló Cerasoli. Sin embargo, destacó que la operación no sería sencilla, ya que implicaría una inversión económica considerable por parte de Alpine para cerrar el fichaje del argentino.

El mensaje de Colapinto que alimenta las especulaciones

En paralelo a los rumores, Colapinto publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una despedida de Williams, la escudería que le dio su primera oportunidad en la F1. “Muchas gracias por estas carreras, chicos. Gracias por hacerme parte de su familia rápidamente. Disfruté cada segundo”, escribió el piloto argentino en un video que compartió el equipo británico.

El posteo finalizó con un mensaje lleno de gratitud y optimismo: “Ojalá podamos encontrarnos nuevamente en el futuro. Les deseo lo mejor”. Estas palabras aumentaron las especulaciones sobre su posible cambio de equipo para la próxima temporada.

El calendario y los desafíos para 2025

De concretarse su llegada a Alpine, Colapinto enfrentará un calendario desafiante en la temporada 2025 de la Fórmula 1, que incluye 24 Grandes Premios distribuidos en circuitos icónicos como Melbourne, Suzuka, Mónaco y Monza. La campaña comenzará en Australia el 14 de marzo y cerrará en Abu Dhabi el 7 de diciembre.

Con Briatore liderando las negociaciones y un creciente interés por parte de Alpine, el próximo año podría marcar un salto histórico en la carrera de Colapinto, consolidándolo como el nuevo representante argentino en la élite del automovilismo mundial.