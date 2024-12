Central Córdoba campeón de la Copa Argentina 2024: qué torneo jugará

El Ferroviario se consagró campeón por primera vez en su historia y obtuvo el boleto a otras dos competiciones.

Central Córdoba venció 1 a 0 a Vélez en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe y se consagró campeón de la Copa Argentina. Además de sumar el primer trofeo de su historia a sus vitrinas, el conjunto santiagueño disputará otras dos competiciones de gran relevancia.

Gracias a haberse consagrado en el certamen copero, el Ferroviario obtuvo un pasaje directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Además de tener la posibilidad de jugar el torneo más prestigioso del continente, será una importante inyección económica, ya que obtendrá más de 3 millones de dólares únicamente por participar.

Por otra parte, tendrán la posibilidad de ganar otro título, ya que serán uno de los dos equipos que dispute la próxima Supercopa Argentina. Lo harán ante el ganador de la Liga Profesional, que se conocerá este domingo en una definición que promete ser apasionante entre Vélez, Talleres y Huracán.

Todos los campeones de la Copa Argentina en la historia

1969 - Boca Juniors (4-1 en el global a Atlanta)

1970 - Torneo inconcluso (San Lorenzo y Vélez empataron 2-2 en la ida, nunca se jugó la vuelta)

2012 - Boca Juniors (2-1 vs. Racing)

2013 - Arsenal (3-0 vs. San Lorenzo)

2014 - Huracán (5-4 en penales, luego de 0-0, vs. Rosario Central)

2015 - Boca Juniors (2-0 vs. Rosario Central)

2016 - River Plate (4-3 vs. Rosario Central)2017 - River Plate (2-1 vs. Atlético Tucumán)

2018 - Rosario Central (4-1 en los penales, después de 1-1, vs. Gimnasia de La Plata)

2019 - River Plate (3-0 vs. Central Córdoba (SdE))

2020 - Boca Juniors (5-4 en los penales, luego de 0-0, vs. Talleres)

2022 - Patronato (1-0 vs. Talleres)

2023 - Estudiantes (1-0 vs. Defensa y Justicia)

2024 - Central Córdoba (1-0 vs. Vélez)