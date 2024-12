La lección de Stephen King (y de Carrie)

Se cumplen 50 años de la edición de la primera novela del Rey del Terror.

Hoy 09:15

Por Horacio Convertini

Para Clarín

Hace veinte años compré en un supermercado “Mientras escribo”, el libro autobiográfico de Stephen King. Lo pagué seis pesos (dato que no necesito recordar porque en la portada de mi ejemplar todavía está pegada la etiqueta del precio). Yo era periodista y quería ser escritor, esa tonta vanidad que cada tanto nos ataca a los que nos ganamos la vida narrando noticias, por lo que supuse que allí encontraría un GPS para no perderme en el intento.

La primera parte de “Mientras escribo” es el relato de cómo King se convirtió en Rey del Terror: la parábola que lo lleva de trabajar en lavanderías y de vivir malamente en casas rodantes a vender centenares de millones de libros.

La segunda parte es lo que yo había ido a buscar: tips literarios, secretos del oficio, salvavidas para no ahogarme en ese mar blanco que es una página que no termina de ser escrita. Sin embargo, me gustó más (y me quedó más) su camino de canillita a campeón: una historia épica, cuando está bien contada, es imbatible.

Vuelvo a mi viejo ejemplar de “Mientras escribo” porque acaba de reeditarse “Carrie” a cincuenta años de su lanzamiento, la primera novela que publicó King, la primera que leí de él, su trampolín al éxito, el comienzo de su reinado. Tiene una tapa preciosa, un prólogo de Margaret Atwood (¿está mal decir que me pareció un plomazo?) y un adorable prefacio del autor, en donde cuenta brevemente las circunstancias que rodearon la escritura del libro.

En “Mientras escribo”, King le dedica doce páginas a su situación pre “Carrie”: profesor de escuela secundaria que gana 6.400 dólares al año y que en verano hace changas, esposo de una mujer poeta que vende donas, padre de dos hijos chicos. Vive en una casa rodante, no tiene agente, le cuesta pagar los remedios de las criaturas y cada tanto mete algún cuento de terror en revistas masculinas. A veces siente que nunca llegará a ser un escritor de veras.

Carrie.

Hasta que una nota en la revista “Life” sobre un caso de telekinesis protagonizado por una adolescente se le alinea con el recuerdo de dos compañeras de secundaria que eran víctimas de bullying (las dos mueren jóvenes: una de epilepsia, la otra se suicida). Y se pone a escribir una historia sobre una chica con poderes paranormales que sufre las cargadas de sus pares y la religiosidad extrema de su madre.

En una crisis de confianza, tira el borrador a la basura. Pero Tabitha, su esposa, rescata las páginas del tacho, las lee y le dice que son buenísimas. King decide continuar el trabajo, redondea una novela breve, la manda sin mucha esperanza a una editorial y cuando ya casi se había olvidado de ella, pum, milagro (se la compran). El resto es historia conocida.

Lo que me dejó “Mientras escribo”, antes que cualquier truco de escritor, va más allá de la literatura: es la necesidad de contar con una persona inteligente que pueda ver lo que para uno ya se ha vuelto invisible. Y la persistencia. Esa fe ciega de que algo puede suceder, de que hay un reino esperando por nosotros si lo seguimos intentando.