Se negó a pagar peaje por el mal estado de la ruta: "No pagaré por un servicio que no me dan"

La tensa discusión entre una automovilista y el empleado del peaje quedó registrado en un video que se viralizó.

Hoy 23:23

Una mujer que transitaba por la Ruta Nacional 5, en Buenos Aires, mantuvo un tenso diálogo con un empleado de la cabina de peaje, al negarse a realizar el pago, argumentando que la carretera no se encuentra en condiciones aptas para ser transitada.

El momento quedó registrado por una persona que filmó la escena con su celular, desde el asiento del acompañante, y luego subió el video a Facebook, que se terminó viralizando.

"¿Cómo voy a pagar por un servicio que no me dan?", comenzó diciendo la conductora, asegurando que la ruta es "intransitable". "¿Cuál servicio no le damos?", respondió el empleado. "No se ven los mojones, la ruta no está señalizada".

"La ruta está señalizada", retrucó el hombre, incrementando un intercambio que, es justo remarcar, siempre fue repetuoso por ambas partes, pese a la tensión.

"Viajo todas las semanas por esta ruta, he pagado durante 20 años una fortuna, que tendría que estar impecable -reclamó la mujer-. No están haciendo lo que tienen que hacer para cobrar lo que estan cobrando. Se lo digo yo, que pertenezco a (el grupo) ’Usuarios de la ruta 5’: hemos pedido que nos informen adónde va el dinero que cobran acá, y todavía no lo informaron".

Además del pésimo estado de la cinta asfáltica ("El otro día tuve que avisar yo de un cráter en el kilómetros 143", puntualizó), remarcó la falta de señalización y hasta de atención frente a una eventual emergencia mecánica.

"Bueno, pida la grúa, a ver si se la damos", desafió el empleado del peaje.

"Yo ya hablé con varios de ustedes: ustedes reconocen todo, y no saben por qué están cobrando", contestó la mujer.

Y agregó: "¿Con qué cara cobran?".

"¿Usted cuircula por esta ruta? ¿Qué le parece?", interpeló la mujer.

"La ruta no está óptima -admitió el hombre-, pero esta en condiciones".

Su respuesta fue desestimada de inmediato: "¿Sabe cómo se apilan los uertos todas las semanas? ¿Escucha las personas que se matan en esta ruta?". "Es imprudencia de la gente".

"No. Es por el estado de la ruta. Hace 25 años que estamos pagando por una autovia y todavía tenemos esta ruta de m...".

Acto seguido, la conductora pidió que la dejaran pasar sin abonar el peaje, "como han hecho varias veces".

El hombre se negó.

"Yo me quedo acá hasta que me levanten la barrare. Mi voluntad es pagar, pero por un servicio que me ofrecen, no por uno que no me están ofreciendo. Tenemos que hacer esto para que nos den respuesta. Yo sé que usted no es el reponsable, pero tiene que pensar en los usuarios".

Tras tomarle la patente del vehículo -que se la facilitó la conductora-, el empleado procedió a levantarle la barrera, no sin antes acercarle el ticket con el supuesto peaje impago.

La mujer no quiso recibir el papel y, con un gesto de fastidio, retomó su camino.

Horas más tarde compartió su descargo en Facebook con un breve texto: "Participar, exigir, denunciar y defender nuestros verdaderos derechos es tarea de cada ciudadano. Los verdaderos cambios no los hace una sola persona, ni un gobierno. Los hacemos entre todos. Nuestra tarea es votar a nuestros representantes, controlarlos y supervisar cumplan con su función. ¡Como sociedad ya deberíamos haber aprendido! No permitir más abusos, ni estafas".

Ruta 5, una historia de reclamos

A lo largo de casi 600 kilómetros la Ruta 5 une Luján, en Buenos Aires, con Santa Rosa, La Pampa. De alto tránsito, es fundamental para el desarrollo de ambas provincias, puntualmente por el traslado de la producción agrícola ganadera de los campos de la región.

Vialidad Nacional anunció que reactivará las obras que conectarán las ciudades de Mercedes, hasta donde actualmente llega la autopista, con Suipacha, en un tramo de 20 kilómetros. La obra estaba frenada desde febrero, cuando la empresa constructora levantó el obrador.



