Jim Carrey regresa al cine tras su retiro: "Necesito el dinero"

El actor había anunciado en 2022 su intención de apartarse de Hollywood, pero ha decidido volver a la gran pantalla.

Hoy 07:02

El actor canado-estadounidense Jim Carrey, quien en 2022 anunció que "probablemente" se retiraría del mundo del cine, ha regresado a la pantalla grande, retomando su papel del doctor Robotnik en la película 'Sonic the Hedgehog 3', que se estrena el 20 de diciembre.

Durante la premier de la cinta en Londres (Reino Unido), una corresponsal de la agencia AP lo abordó y le preguntó sobre las razones que lo llevaron a repensar su decisión. Le recordó que en aquella entrevista en la que hace más de dos años anunció su retiro, había dicho que solo volvería a la actuación si se trataba de algún tipo de guion escrito con tinta dorada y traído por los ángeles.

"Puede que haya sido una exageración, sí", respondió Carrey, riéndose sobre sus palabras de ese entonces.

"Regresé a este universo porque me toca interpretar a un genio, lo cual es un poco exagerado. Y, ya sabes, compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente", continuó el comediante, de 62 años.

A finales de marzo de 2022, el medio Access Hollywood publicó una entrevista con Carrey, donde aseguró que planeaba alejarse de Hollywood porque le gustaba su "vida tranquila" y porque estaba centrado en desarrollar su arte pictórico. Si bien afirmó que lo decía "en serio", dejó claro que no era un adiós definitivo.

"Si los ángeles traen algún tipo de guion que esté escrito con tinta dorada, que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría hacerlo", dijo.