Cruel: una pareja simuló que su hijo tenía cáncer para recaudar más de US$60.000

Los padres del pequeño le raparon la cabeza y las cejas para aparentar la enfermedad. Tras descubrirse el engaño, fueron detenidos y perdieron la custodia del niño.

Hoy 15:36

Un hombre y una mujer fueron acusados de falsificar un diagnóstico de cáncer, afeitando la cabeza y las cejas de su hijo de seis años, para recaudar dinero. Esto ocurrió en Adelaida, Australia, donde los papás intentaron juntar 60 mil dólares para un tratamiento falso.

Como parte de su plan, el matrimonio puso a su hijo en silla de ruedas y vendó partes de su cuerpo para simular que estaba recibiendo radioterapia. Los papas, de quienes todavía no trascendieron los nombres para proteger al chiquito, fue acusada por negligencia criminal y engaño.

“Es detestable que la gente busque beneficiarse de una enfermedad como el cáncer”

La verdad salió a la luz después de una denuncia registrada el 26 de noviembre en la Sección de Investigación sobre la Infancia y la Familia del Distrito Occidental de Australia. En la indagación también está involucrado el Departamento de Protección de la Infancia, la escuela en la que el nene asiste y los Servicios de Protección de la Infancia.

“Es detestable que (presuntamente) la gente busque beneficiarse por su propia codicia y egoísmo de una enfermedad tan insidiosa como el cáncer, que afecta a tantas familias de nuestra comunidad”, dijo John DeCandia, una de las autoridades involucradas en la investigación, dijo a Australian Associated Press. DeCandia también comentó que “no se me ocurre un plan más retorcido y cruel que el que los papas han hecho con su propio hijo”.

Además de lo anterior, DeCandia explicó que se realizaron evaluaciones de riesgo para garantizar la seguridad a corto plazo del nene y de su hermana. “Nuestra investigación ha confirmado que el nene no busca tratamiento médico. Creemos que esta farsa de enfermedad está causando un daño psicológico significativo y grave en él y en su hermana”, indicaron.

De momento, a los papás se les retiró la custodia de los hijos y un familiar se está encargando de su cuidado. Asimismo, quedaron detenidos, mientras se esclarece lo ocurrido, luego de que se les negara la libertad bajo fianza.

Australia y el cáncer de piel: un drama social

Australia tiene una historial extenso sobre el cáncer y, en particular, sobre el cáncer de piel. Según BBC Mundo, el país es considerado como “la capital mundial del cáncer de piel”. Se estima que, al año, hay más de 11.500 personas diagnosticadas de melanoma y otras 434.000 en tratamiento por distintos tipos de de cáncer de piel.