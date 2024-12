Impactante: periodista encontró y liberó a un prisionero político escondido en un centro de tortura sirio

La periodista de CNN recorría lugar cuando se encontró un bulto de frazadas en el suelo. Se trataba de un temeroso prisionero que minutos después fue liberado.

Hoy 20:31

La periodista Clarissa Ward, corresponsal de CNN en Siria, logró captar el impactante momento en el que liberaron a un prisionero político que había desaparecido por tres meses.

Ward estaba tras el rastro de Austin Tice, un periodista estadounidense que fue secuestrado en Siria hace 12 años y cuyo paradero aún se desconoce. Durante esa búsqueda, que hizo junto con un combatiente rebelde, se encontró con un prisionero que aún no sabía que Bashar al-Assad había huido del país.

Mientras que avanzaban por una prisión, encontraron un bulto en el suelo, oculto debajo de una cobija. “¿Hay alguien ahí?”, preguntó la periodista. En cuanto el rebelde tocó el bulto, se asomó un hombre que al verlos, entró en pánico. “¡Soy un civil!”, repetía en su idioma y levantaba las manos.

El hombre se aferró al brazo de la periodista, como una súplica para que lo salvara. Todavía no asimilaba lo que le decían. “No tengas miedo, eres libre”, insistía el combatiente, pero el exprisionero seguía en estado de shock. Minutos después, todavía conmocionado, el hombre se identificó como Adel Gharbal.

“Esta es la tercera cárcel a la que me trajeron”, contó. Desde hacía tres meses, había estado encerrado en un lugar sin ventanas, completamente a oscuras.

“¡Dios mío, hay luz!”, exclamaba al salir, y le rogaba a Ward que no lo dejara. Mientras se recuperaba, Adel aseguró que no sabía nada de su familia y sus hijos desde hacía tres meses. Los agentes de los Servicios de Inteligencia de Mukhabaraat lo secuestraron en su casa y comenzaron a interrogarlo sobre su teléfono. “Me trajeron a Damasco. Me preguntaron por nombres de terroristas”, relató. También confirmó que lo golpearon.

Cuando los aliados de Bashar al-Assad huyeron de Damasco, se quedó sin comida ni agua por alrededor de cuatro días, hasta que lo encontró el equipo de CNN.

El hombre seguía sin poder creer lo que ocurría. “Siria es libre”, le reiteraba el combatiente, y le aseguraba que todos sus captores habían huido, pero Adel no salía del estado de shock, y seguía petrificado cuando llegaron los paramédicos.