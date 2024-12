Imputaron a Nico Mattioli en la causa por la muerte de la ciclista que atropelló en Santa Fe

El siniestro ocurrió en septiembre de este año, cuando el cantante volvía de dar un show en Rosario. Por el momento, continúa en libertad.

Hoy 09:58

A casi tres meses del accidente, en el que el cantante Nico Mattioli atropelló y provocó la muerte de una ciclista en Santa Fe, la Fiscalía lo imputó por el delito de homicidio culposo. Bajo la perspectiva de los investigadores, el acusado no habría sido prudente en su conducción. No obstante, no ordenaron que vuelva a ser detenido, por lo que continuaría con el proceso en libertad.

El hecho ocurrió el pasado 21 de septiembre, poco antes de las 8 de la mañana, cuando el músico circulaba en una camioneta Ford Ranger por la localidad de Santo Tomé, tras haber dado varios shows en Rosario. Al momento de llegar al cruce entre la avenida Richieri y la calle Libertad, arrolló a Claudia Laura Decurgez, quien iba en el mismo sentido que él, pero al borde del camino.

La fiscal a cargo de la investigación, Rosana Marcolín, señaló que “Mattioli conducía de manera negligente una Ford Ranger en dirección oeste-este, mientras que la víctima, Claudia Laura Decurgez, circulaba en bicicleta delante de él, en el mismo sentido y sobre la margen derecha de la calzada”. Asimismo, reveló que el hijo de Leo Mattioli no se encontraba bajo la influencia de alcohol o sustancias ilegales.

“El investigado iba a alrededor de 53 kilómetros por hora y, sin tomar las debidas precauciones frente a las circunstancias del tránsito, no advirtió la presencia de Decurgez y la embistió desde atrás”, describió la investigadora sobre el momento exacto en el que ocurrió el impacto. En consecuencia, la víctima salió despedida de la bicicleta y sufrió un traumatismo de cráneo que le provocó la muerte pocos minutos después.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, Marcolín destacó que se realizaron varias pericias para poder definir la carátula de la causa. Por este motivo, determinó que se trataría de un homicidio culposo, debido a que los resultados de alcoholemia y dopaje fueron negativos y que tampoco había sobrepasado los límites de velocidad. “Constatamos que la velocidad máxima permitida en la avenida en la que tuvo lugar el siniestro vial es de 60 kilómetros por hora”, indicó.

“No nos cabe la menor duda de que hay una imprudencia por parte de Mattioli. La imprudencia está en que no atendió a las condiciones del tránsito”, explicó la fiscal al remarcar que la imprudencia fue que “no la vio”. Asimismo, insistió que “por el motivo que sea, porque no tiene una buena visión en un ojo, porque le dio el sol de frente, porque agarró el celular. Por cualquiera de los motivos que sea, él no la vio y debió verla. Esa es la imprudencia”.

Aunque el cantante continuará en libertad condicional, se confirmó que entregó su carnet de conducir de manera voluntaria. Previo a esto, Mattioli comunicó en sus redes sociales que había decidido dejar de manejar por una recomendación de los profesionales de salud que lo tratan. Además, indicó que era una manera de respetar el proceso judicial y priorizar su estado emocional y mental.

De hecho, una de las preocupaciones expresadas por el entorno familiar de la víctima radicó en la cantidad de multas de tránsito por exceso de velocidad que tenía registradas. Por esta razón, subrayaron que no se habría tratado de un accidente aislado, sino que fue el resultado de una conducta habitual imprudente por parte del cantante.

En línea con esto, el representante de la cumbia santafesina aseguró que estaba dispuesto a colaborar con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) durante todo la instancia. Por este motivo, también decidió suspender todos los shows que tenía planificados, a modo de respetar la memoria de Claudia.

“Consideramos que, por respeto y como un deber moral, debemos suspender todos los shows programados hasta nuevo aviso”, explicaron al agradecer el apoyo que había recibido durante el último tiempo. No obstante, aclararon que la suspensión de las fechas no significaba que el pago a los demás integrantes de la banda, utileros y demás miembros del staff sería anulado, ya que comprendían la importancia que representaban para estas familias, por lo que ratificó que cumpliría con los compromisos laborales.

Sin embargo, el cantante confirmó que volvió a los escenarios por medio de sus redes sociales, debido a que compartió un video de su última presentación celebrada el pasado 3 de diciembre junto a su hermana Julieta Mattioli. Incluso, participó como invitado en el show que brindó La Banda de Carlitos en el Gran Rex este viernes 13 de diciembre, y anticipó que formará parte de la lista de artistas que tocarán en el Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, que se realizará el 9, 10, 11 y 12 de enero en Puán, Buenos Aires.