Quintero se reencontrará con River y Gallardo: las chances de que vuelva

En la previa del clásico ante Racing en Avellaneda, los flashes estarán puestos en el sentido abrazo de Juanfer con Gallardo, al que definió varias veces como "un padre".

Hoy 10:14

Mientras se define su continuidad en Racing, Juan Fernando Quintero vivirá una de las noches más especiales de su 2024. Cuando salga al campo de juego del estadio Presidente Perón, este sábado a las 21:15 horas, se reencontrará con sus excompañeros de River y Marcelo Gallardo, al que sendas veces definió como "un padre" y un "abuelo" para su hija. El cierre de la Liga Profesional lo puso cara a cara con uno de sus amores futbolísticos en el medio de los rumores sobre un tercer ciclo en Núñez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los pasillos del estadio Monumental se siente cada vez más el aroma a retorno que se desprende de la situación de Juanfer. River sabe que puede convencerlo ahora que está el Muñeco en el banco de suplentes y necesita un jugador desequilibrante en el último cuarto de la cancha, sobre todo si se toma en cuenta que Claudio Echeverri terminará su préstamo a fin de año y se irá a Manchester City, mientras que Manuel Lanzini no tiene asegurada su continuidad y tampoco ha rendido a la altura de lo que se esperaba.

Su rendimiento en la consagración de Racing en la Copa Sudamericana lo puso nuevamente en el radar riverplatense. El colombiano fue la figura indiscutida de la vuelta de la semifinal contra Corinthians y los hinchas comenzaron a pedirlo en las redes. Claro, el recuerdo de su gol en la final ante Boca de la Libertadores 2018, de la que se cumplieron seis años días atrás, todavía sobrevive en las retinas millonarias.

Luego del triunfo sobre Banfield en la fecha 20 del campeonato local, el técnico de River se había referido a la posibilidad de repatriar a Quintero: "Mi relación con Juanfer es conocida, tenemos un cariño y respeto mutuo. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido. Lo quiero y es un futbolista que me despierta emoción observar. Es el tipo de jugadores a mí me gusta, por más que esté vistiendo otra camiseta. Es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar".

¿Qué problema podría presentarse esta vez? Al margen de su vigente contrato en la Academia -hasta diciembre de 2026- y las diferencias que quizás surjan en las negociaciones, la realidad es que el mediocampista tuvo que viajar en reiteradas ocasiones a Colombia -con autorización del club- para hacerse cargo de un inconveniente familiar. Esto provocó que se perdiera entrenamientos y algunos partidos, en pos de ocuparse de esa situación.

Aún no hubo avances formales más allá del deseo mutuo que hay de un tercer ciclo en "el lugar en el mundo" del Diez. Sin embargo, todo indica que, de acuerdo al nivel de exigencia que River tendrá en 2025 por la disputa de la Copa Libertadores, las dos Copas de la Liga, la Copa Argentina y el Mundial de Clubes, Quintero no va a poder irse tan seguido a Colombia. El DT requerirá que todos estén enfocados al 100 por ciento y no habría tanto lugar para la contemplación.

En las últimas semanas, surgieron rumores que vinculaban a Juanfer con un probable retorno al fútbol colombiano, con el objetivo de estar cerca de su familia sin tener que viajar constantemente o ausentarse de los partidos. Pero su futuro, por ahora, es un misterio.

Info: TyC Sports