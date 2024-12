"Las obras provinciales no se van a detener y la esperanza del pueblo santiagueño tampoco"

Así lo expresó el gobernador Gerardo Zamora al inaugurar 32,6 km de repavimentación de la ruta 93. Además, destacó la continuidad de los proyectos pese a las dificultades económicas y anunció nuevas obras.

Hoy 14:10

Como parte de las obras que lleva adelante el Gobierno para fortalecer la red vial en toda la provincia, el gobernador Gerardo Zamora inauguró este sábado por la mañana la repavimentación de 32,6 km de la ruta 93, entre Las Termas de Río Hondo y la localidad de El Charco, departamento Jiménez.

Estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder y los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Gobierno, Marcelo Barbur; el senador José Emilio Neder, y otras autoridades que participaron del corte de cintas que se realizó en el arco de entrada de El Charco, junto con la comisionada local, Carol Nereha Ávalos Torres; el intendente termense, Jorge Mukdise, y funcionarios de comunas de la zona que son impactadas por esta importante obra.

En esta oportunidad también fueron formalmente habilitadas la plaza saludable de El Charco; la refuncionalización y mejoras en la costanera de Las Termas y el mejoramiento del camino de Chañar Pocito a ruta 9.

En su discurso, Zamora destacó las obras que permiten vincular los pueblos y contribuir con una mejor calidad de vida para miles de familias a través de proyectos ejecutados en colaboración con los municipios, en muchos casos.

En ese marco, anunció la pronta finalización de "otros mil metros de pavimento y un pozo surgente en el paraje Casilla del Medio", dentro del área de influencia de la comuna El Charco.

Dijo además que está prevista la construcción de una sala y el techado del patio para el Jardín de Infantes "Cebollita" y de la escuela de Los Tigres.

Remarcó, en ese sentido, que "pese a las dificultades económicas no debemos detener el progreso de la provincia", para generar más riquezas para los santiagueños a través de la producción, el turismo y otras actividades.

En otro párrafo de su mensaje, ante gran cantidad de pobladores, Zamora lamentó la paralización de los trabajos en la autopista en la ruta 9, por recortes ejecutados por la Nación.

No obstante, aseguró que la provincia, con recursos propios, no ha detenido su plan de obras, y adelantó que a fines de enero o principios de febrero estarán terminados los 36 km de pavimento de la ruta 211, desde Villa Jiménez hasta Las Termas.

También anunció el inicio en los próximos días de la pavimentación de la ruta 93, en la ampliación de la obra inaugurada este sábado, desde El Charco hasta Gramilla.

En ese orden, dijo además que se encuentra en proceso de licitación la construcción de la primera etapa de la ruta entre El Charco e Iscayacu, para ir uniendo los departamentos de la zona.

"Las obras provinciales no se van a detener, las viviendas sociales no se van a detener, y la esperanza del pueblo santiagueño no se va a detener", sentenció el mandatario.

Antes de despedirse, Zamora hizo un llamado de unidad, para que "el rencor y la violencia que el individualismo genera no sean una motivación y que el 2025 nos encuentre a todos los santiagueños, más allá de las venderías secundarias, con esperanza y con amor, trabajando por el futuro de nuestra patria y de nuestra patria chica, que es Santiago del Estero; que puede seguir haciendo muchas cosas que antes parecían imposibles y que hoy son una realidad".