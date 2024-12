Patricia Bullrich confirmó que el gendarme argentino está detenido en una base de inteligencia de Venezuela

Asimismo, Patricia Bullrich confirmó que "la Gendarmería acaba de presentar una denuncia penal por este secuestro de un miembro", considerando que "este secuestro es absolutamente ilegal y muestra que no hay respeto por los derechos humanos ni la libertad de las personas". "Lo han tomado de rehén del régimen. Estamos trabajando con el Canciller y todos los equipos para que cese este secuestro", reiteró entrevistada en radio Mitre.

Finalmente, se refirió a las versiones que apuntaban a una presunta mediación de Colombia y Brasil para destrabar el conflicto diplomático. "Hasta ahora el canciller no me ha informado eso; me ha dicho que no tiene colaboración con nadie", dijo pero manifestó que "queremos una colaboración, porque nuestra embajada está invadida: se llevaron a un chofer de la embajada". "Estamos bajo asedio del régimen de Maduro; necesitamos que un tercer país nos ayude", concluyó.