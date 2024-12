"Lo mejor del gobierno este año pasó por la economía"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:32

En el comienzo de la semana, el especialista Osvaldo Granados dio su mirada en su columna que se emite a través del aire de Radio Panorama de lo que dejó el año en materia económica bajo la gestión del presidente Javier Milei.

"A esta altura no reconocer que lo mejor del gobierno pasó por la economía, es necio. Ahora lo que viene es un desafío, y eso lo veo en las reuniones de varios empresarios. Cada uno tiene lo suyo y se defiende como puede" y agregó que hay analistas que sigue las exportaciones e importaciones del país que anticiparon que "cerrar la economía es cazar en el zoológico".

Granados adelantó que "para el año que viene hay que tener en cuenta que vuelven las importaciones. La economía se va a abrir a muchos productos, especialmente calzado y textiles.

"Sturzenegger sigue desregulando pero la pregunta es si va a ir a la misma velocidad de la apertura. Acerca de los altos impuestos, algunos los van a bajar, pero hay que ver por dónde y cuándo. Por otra parte en el Mercosur tenemos más protección que el resto de los países. Insisto, cazar en el zoológico es no tener competencia y tener la importación cerrada de lo que uno produce. Por eso te ponen el precio que quieren y termina siendo más barato Madrid que Argentina", puntualizó.

El especialista concluyó destacando que "la economía tiene alfombra roja este año, y del resto prefiero no opinar. La política me confunde bastante, las peleas entre presidentes y vice las he visto siempre".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO