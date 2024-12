Banda armada irrumpe en campos del interior y siembra el terror

La Justicia sospecha que algunos detenidos por copar una estancia en Alberdi también integraron un grupo que atacó otra propiedad el año pasado. Uno de los apresados se filmó torturando a un encargado.

La Justicia de Capital y General Taboada intercambiarían oficios esta semana, ya que algunos integrantes del "pelotón" detenido por copar un campo en Alberdi, en el 2023, también habrían atacado otra propiedad a 8 kilómetros de Pinto, departamento Aguirre.

Cronológicamente, el 7 de diciembre último la estancia Tierra Brava fue "copada" a tiros. Tres empleados sufrieron heridas delicadas y han sido apresados 27 hombres.

Ellos son, Daniel Quinteros, Tomás Torres Villalba, Martín Allgayer, Guillermo Molina, Javier Alarcón, Ramón Navarrete, Pedro Iñíguez, Martín Mansilla, Maximiliano Gómez, Daniel Toloza, Héctor Coria, Ernesto Díaz, José Pereyra, Octavio Campoya, Omar Perea, Maximiliano Quinteros, Julio Iñíguez, Luis Fernando Michelotti, Esteban Miranda, Gabriel More, Walter Luna, Ramón Mendoza, Julio González, Víctor Rojas, Marcelo Díaz, David Lobo y Pablo Rojas.

Rápidos, el viernes 13 de diciembre los abogados, Vicente y Matías García Crespi presentaron un escrito ante la fiscal de Añatuya, Florencia Garzón.

Concretamente, requirieron que oficie a su par de Capital, Celia Mussi. En esencia, informaron que el 24 de noviembre del 2023 varias personas "ingresaron violentamente en la camioneta Toyota Hilux gris, cuya fotografía se adjunta".

Ahondaron que el grupo se encontraba a cargo de Daniel Quinteros. Esta banda rompió el alambrado perimetral un predio de un hombre de apellido Zerda. Según una de las víctimas "me atacaron violentamente, me hicieron disparos de armas de fuego, me encerraron en una casilla, desnudaron, burlaron y amenazaron de muerte, etc.".

Para los abogados, actuaron en el "copamiento" al campo de Aguirre tres hombres, hoy detenidos por la balacera en Alberdi.

Se trata de Quinteros Daniel Oscar (55) Mansilla Martín Maximiliano (26) y un tal Coria, de 46 años.

Amoladoras empleadas en amenazas de amputaciones

Hoy declararía el encargado del campo de Alberdi, un ingeniero agrónomo de apellido Cansinos. Los voceros confiaron que el testigo ofrecería su testimonio en la Fiscalía de Capital.

Asimismo, son esperados tres empleados que el 7 de diciembre fueron agredidos a golpes, también gatillaron armas en su cabeza y hasta conminados a arrodillarse, o bien les amputarían brazos con una amoladora. Ello fue deslizado este viernes a esta redacción, ni bien culminó la ronda de indagatorias.

En general, todos se desligaron de la toma y asalto de Tierra Brava, o bien redireccionaron la responsabilidad hacia el jefe del grupo, el empresario cordobés, Luis Fernando Michelotti.

En líneas generales, los peones señalaron que ellos fueron a quitar raíces y realizar alambrados. En tanto, habrían apuntado al cordobés y a cuatro "lugartenientes" la toma de decisiones e impronta de hostilidad.

Ahora, la Justicia investiga el origen de las 19 armas de fuego incautadas y cómo recorrieron cientos de kilómetros sin ser interceptados, hasta "sembrar" caos en Tierra Brava y después protagonizar una alocada fuga neutralizada por los policías en Alberdi e Invernada Norte, en el departamento Figueroa.

