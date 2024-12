Las bombas de Benedetto tras su salida de Boca: “Varias veces quise agarrar del cogote a varios”

El delantero del Querétaro de México habló después de mucho tiempo que dejó al club de sus amores y disparó duro.

Hoy 22:34

Darío Benedetto, exdelantero de Boca Juniors, recordó los difíciles momentos que vivió durante sus últimos meses en el club y no ocultó su frustración al confesar que “varias veces quiso agarrar del cogote a varios”. Actualmente jugador del Querétaro en la Liga MX, el “Pipa” brindó una entrevista con Sofía Martínez para La Nación, donde detalló el dolor y los conflictos que marcaron su segunda etapa en el Xeneize.

“No quiero entrar en detalles ni nombrar a nadie, pero en el último tiempo sí la pasé mal”, afirmó Benedetto, dejando entrever tensiones internas. Además, relató cómo enfrentó situaciones que lo llevaron al límite: “Varias veces quise agarrar del cogote a varios. Pero me contuve y dije: ‘No, voy a terminar bien’, porque ya sabía que me quedaban seis meses y que iba a hablar con Román para que me dé una mano para salir”.

El detonante de su salida estuvo vinculado a un conflicto tras un episodio postcumpleaños con el técnico Diego Martínez. Esto marcó su decisión de partir antes de finalizar su contrato. “Si yo no estoy cómodo en un lugar, no me quedo, por más que sea Boca. Me dolió en el alma, pero no podía seguir ahí”, explicó con sinceridad.

Benedetto también reflexionó sobre cómo imaginaba su carrera en el club: “Me veía retirándome en Boca. Pero cosas del fútbol… Hoy mi cabeza está tranquila. En su momento, me pedía: ‘Por favor, salí de ahí’”.

Ahora, el delantero disfruta de una nueva etapa en el Querétaro, donde asegura haber encontrado la paz que necesitaba tras su tumultuosa salida de Argentina. “Hoy estoy bien, enfocado en mi presente y en ayudar al equipo en México”, concluyó.