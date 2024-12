Cande Molfese es la ganadora de Bake Off Famosos

Luego de superar a Cami Homs en la prueba creativa de la final, la actriz se convirtió en la campeona del reality show pastelero de Telefe en su primera edición con celebridades.

Hoy 23:39

En la noche de este lunes 16 llegó a su final Bake Off Argentina (Telefe). El reality show pastelero que había comenzado el pasado 30 de septiembre y en su primera temporada en versión “famosos” tuvo a Wanda Nara como conductora, se definió en una reñida final disputada entre Cami Homs y Cande Molfese. Tras un ajustado duelo creativo, en el que ambas debían crear una torta de tres pisos con dos técnicas diferentes, la actriz se consagró como campeona. Y como la gran pastelera de esta edición, embolsó 30 millones de pesos tras la decisión que tomó el jurado compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

“Un aplauso para las dos porque fue difícil. ¡Gracias por complicarnos la vida, chicas!”, dijeron a coro los jueces al volver de la deliberación en la que eligieron a la ganadora. Cami presentó una torta que en los primeros dos pisos consistía de un bizcochuelo húmedo relleno de chocolate blanco, mientras que para el superior cocinó un budín hamburgués, con nueces y chips de chocolate con relleno de mousse de chocolate.

“Quise dedicar cada piso a ustedes tres”, dijo Cande al presentar una preparación en la cual el piso de abajo fue pensado en Christophe (bizcochuelo con los colores de Francia, país de origen del cocinero); el segundo, para Betular (un bizcochuelo de champagne) y el superior, para Maru (la clásica rogel de la pastelera estrella).

Tras unos minutos de incertidumbre, Nara gritó el nombre de la actriz para consagrarla campeona del reality show. Además del premio en dinero, se alzó con un trofeo con la forma de una rosa, la cual simboliza “la paz”, según reveló la conductora. “Me llevo mucho, más de lo que creen. Tuve que superarme, enfrentar desafíos, decir que no podía y al final pude... Fui finalista de Bake Off y ahora soy ganadora de Bake Off. Estoy feliz”, expresó Cande.

Las dos finalistas habían llegado al reality desde distintos ámbitos. Mientras Molfese viene edificando una carrera dentro de la actuación, el musical y las redes, Homs levantó sin querer su perfil mediático por ser uno de los lados del triángulo amoroso entre Rodrigo de Paul -su ex y papá de sus hijos Francesca y Bautista- y Tini Stoessel. Algo las aúna y es que ambas disfrutan de la cocina pese a ser aficionadas: mientras que la actriz difunde en sus redes recetas, Homs había sido parte del ciclo Cucinare, en El Trece.

Mientras que Cande estuvo en el certamen desde su inicio, Cami había sido eliminada y volvió a través del primer repechaje. Pese a sus recorridos en la competencia, ambas se hicieron querer por los televidentes, quienes en las redes sociales las ensalzaban como las favoritas. Andrea del Boca, Nacho Elizalde, Verónica Lozano, Gastón Edul, Eliana Guercio, Marcos Milinkovic, Damián De Santo, Callejero Fino, Mariano Iúdica, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Karina Jelinek habían sido los otros participantes de esta edición, quienes aparecieron de vuelta en el set minutos antes de que se develara el nombre de la ganadora.

A lo largo de esta temporada, Bake Off Argentina mantuvo buenas cifras de rating según las mediciones de audiencia realizada por Ibope. El último episodio no podía ser menos y, tras un comienzo marcado por los 12,4 puntos, con el correr de la definición fue hacia arriba: a las 22.12, momento en que los jurados terminaron de probar ambas tortas, llegó hasta los 15,4. Y a las 22.35, hora exacta en la que se develó el nombre de Cande como la ganadora, la marca alcanzó los 16,2. Un final ideal para otro exitoso reality show.

