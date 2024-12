La secuela de "Barbie" ya estaría en proceso

Greta Gerwig y Noah Baumbach, guionistas de la cinta original, ya tendrían una idea para la nueva película.

Según informa The Hollywood Reporter, 'Barbie 2' ya estaría en sus primeras etapas de desarrollo. El medio avanza que la pareja formada por Greta Gerwig y Noah Baumbach, guionistas de la cinta original, ya tendrían una idea para la nueva película que parece haber convencido a Warner Bros. Pictures.

La noticia señala que, si finalmente llegan a un acuerdo, la pareja comenzará a trabajar en el proyecto tras concluir su labor en sus respectivas próximas películas. Baumbach está trabajando en un futuro proyecto de Netflix protagonizado por la propia Gerwig entre otros, mientras que Gerwig también tiene pendiente la nueva adaptación de 'Las crónicas de Narnia'.

Sin embargo, en un interesante giro de los acontecimientos, tanto los representantes de Warner Bros. como los de Gergwig y Baumbach aseguraron que de momento no está prevista tal secuela. "La noticia de THR es inexacta", aseguró un representante de Warner Bros. Por su parte, un representante de Gerwig y Baumbach dijo que "No hay legitimidad para asegurar eso".

Con una recaudación mundial de 1.441 millones de dólares (es la decimocuarta película más taquillera de todos los tiempos), Margot Robbie es la protagonista del film como Barbie, mientras que Ryan Gosling interpreta a Ken. Juntos, emprenden un viaje al mundo real después de que una crisis existencial les haga cuestionar sus vidas en Barbieland.

La película fue nominada a ocho premios Oscar de la Academia, incluidos Mejor Película y Mejor Actor de Reparto (Gosling), ganando la estatuilla a la Mejor Canción Original por "What Was I Made For?" de Billie Eilish.