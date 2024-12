Ahora parece que ser manada tiene sus ventajas

El presidente Milei pasó del "cada cual tiene su opinión" a pedir la expulsión de quien "no acate la línea" de su partido. Pragmatismo mata ideología.

Hoy 07:50

Por Pablo Vaca

Para Clarín

Es viernes a la noche y el teatro Broadway arde. Adentro se celebra La Misa, y su sacerdote es Daniel Parisini, el Gordo Dan, tal vez el máximo exégeta del gobierno de Javier Milei. La ceremonia también se transmite por streaming, por el canal Carajo. En la platea destacan fogosos divulgadores libertarios: Santiago Caputo, el diputado bonaerense Agustín Romo, el funcionario Juan Pablo “Juan Doe” Carreira, Tomás “El Peluca Milei” Jurado, Lucas “Sagaz” Luna y varios más.

El brazo armado de las Fuerzas del Cielo.

En un momento, Romo propone una suerte de desafío. “El que se mueve es gay”, dice. El público, enfocado por las cámaras, se paraliza, como en aquel viejo juego de las estatuas. Finalmente, una persona se mueve y el Gordo Dan la apunta con su índice: “¡Se movió! ¡Puto, puto, puto!”, grita. Todo es una ¿fiesta?

Resulta entre curiosa y preocupante la fijación homofóbica de parte de la feligresía libertaria, más allá de la mirada irónica que exhibió Alejandro Borensztein este domingo en su siempre lúcida columna.

Empezando por su líder mayor, el Presidente, quien más de una vez ha realizado discursos o posteado en X comentarios al respecto de dudoso gusto.

Curiosa porque la homofobia parecía anacrónica. Era en los 70 cuando muchos argentinos veían un hombre con el pelo largo y pensaban automáticamente “maricón”. A lo sumo principios de los 80, cuando se hicieron comunes los aritos masculinos y los mayores miraban raro esas orejas perforadas. Luego la sociedad pareció avanzar y dejamos de lado tanta influencia castrense. Hasta ahora, al menos.

Y preocupante porque hay pocas cosas menos republicanas que hacerle bullying a un grupo o minoría, sean gays, negros, judíos o gallegos. Porque la intolerancia se traslada a los hechos con demasiada facilidad y porque nadie debería sentirse agredido por su orientación sexual, raza, religión o cualquier condición de su cuerpo o pensamiento.

De hecho, es sumamente antiliberal. Dicho en criollo, no hay mayor proclama liberal que sostener que cada cual haga de su culo un pito mientras no moleste ni el culo ni el pito ajeno. Sin embargo, los libertarios locales suelen chocar con esta contradicción.

Actúan como conservadores, como les pasó en general a los partidos liberales argentinos durante todo el siglo XX.

Que el kirchnerismo haya abusado de la protección de esos grupos, inventando organismos para sostener a sus militantes y expulsando a todo aquel que no comulgara con Cristina, no significa que dichos grupos no deben ser atendidos o defendidos.

Es lo mismo que dejar al país sin trenes por culpa de los negociados que ciertos kirchneristas hicieron con los ferrocarriles.

Las contradicciones oficialistas hicieron otra aparición también el viernes pasado, pero en Roma. Fue cuando, en un acto de la juventud conservadora italiana con la primera ministra Giorgia Meloni, Milei, molesto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, dijo: "En nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado".

Esa línea de pensamiento único es exactamente la opuesta de la que había sostenido varias veces el propio Milei. En abril, luego de que el diputado de su partido Alberto Benegas Lynch cuestionara la obligatoriedad de la educación, dijo: "Los liberales no somos manada y cada cual tiene su opinión".

En julio, tras la visita de un grupo de legisladores oficialistas a represores en la cárcel de Ezeiza, planteó lo mismo: “Los liberales no somos manada, si hay algo que tiene este espacio es libertad”. En octubre, cuando quiso diferenciarse de Villarruel por la foto de la vice con Isabel Perón, Milei recurrió nuevamente al slogan: “No somos manada”.

Ahora parece que ser manada tiene sus ventajas. Especialmente para quien la lidera. Pragmatismo mata ideología.

Es una vieja lección de tantísimos oficialismos: el poder se maneja mejor con mano de hierro. Que le pregunten a Cristina, si no.