Consejos de Harvard para manejar el estrés de fin de año

Disfrutar de los pequeños momentos y priorizar el bienestar son claves para transformar un cierre de año agotador en uno memorable.

Hoy 10:00

Los últimos días de diciembre suelen traer consigo una mezcla de emociones, desde la alegría de las fiestas hasta la presión de cumplir objetivos pendientes. Este mes, tan cargado de actividades, puede convertirse en una fuente importante de estrés, afectando la salud mental y física de muchas personas.

Entre reuniones, regalos y balances del año, el cuerpo y la mente trabajan a un ritmo acelerado. La sensación de no llegar a todo puede generar una carga emocional que repercute en nuestra calidad de vida, por lo que es esencial buscar estrategias para mantener el equilibrio.

El impacto del estrés en el bienestar

La acumulación de responsabilidades en diciembre puede activar una respuesta de alerta constante en el organismo. Según un estudio del American Institute of Stress, el estrés prolongado no solo afecta el estado emocional, sino que también incrementa el riesgo de problemas cardiovasculares y debilita el sistema inmunológico. En estas fechas, es común sentirse abrumado por compromisos familiares y laborales. Muchas personas sienten que diciembre es un mes para compensar lo que no hicieron durante el año. Esta mentalidad puede llevar al agotamiento físico y mental.