Ángel Di María: “Llevo unos dos o tres años en los que disfruto más”

Fideo recordó la histórica final del Mundial de Qatar 2022, en un nuevo aniversario. "Lo que yo viví es algo inexplicable", expresó.

Hoy 19:52

Ángel Di María, uno de los héroes de la Selección Argentina en la histórica consagración del Mundial de Qatar 2022, recordó el título mundial cuando se aproxima el segundo aniversario, el próximo 18 de diciembre. Fideo, actual jugador del Benfica, revivió sus emociones, habló de su retiro de la Albiceleste y de su vínculo especial con Lionel Messi y Diego Maradona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Miro todo lo que sale en las redes, te llena de nostalgia. Ver no solo lo que vivíamos en Qatar, sino lo que pasaba en Argentina... la ilusión que había. Nunca hablé ni me gusta hablar de los Mundiales anteriores, pero esto que yo viví es algo inexplicable. Fueron momentos inolvidables", expresó en diálogo con ¿Cómo te va? (D Sports Radio).

Sobre su emblemático gol en la final contra Francia, Di María recordó la intensidad del instante: "Cuando hice el gol explotó todo ese sentimiento que tenía, de agradecerle al Diego por estar siempre. Sabía que mi familia estaba ahí... fue como que explotó toda esa alegría que tenía adentro".

Fideo también reflexionó sobre su evolución en los últimos años y el disfrute que experimenta al jugar. "Ya llevo unos dos o tres años en los que disfruto más, en los que me voy sintiendo mucho mejor. Cuando uno era más joven hacía las cosas más apurado, hoy disfruto más. Intento pasarla mucho mejor porque pienso en lo poco que va quedando", afirmó.

El retiro de la Selección

Di María confirmó su decisión de dejar la Selección Argentina tras la Copa América de Estados Unidos 2024, destacando que fue una determinación meditada: "Jamás pensé en cómo terminaría mi película. No importaba si perdía la Copa América, mi decisión ya estaba tomada. Veo que viene una nueva generación y es momento de darles el espacio. Ya había logrado todo y lo tenía claro".

La posibilidad de ser entrenador

En cuanto a su futuro post-retiro, Di María reveló que está realizando el curso de entrenador, aunque no tiene definido si tomará ese camino. "Lo estoy haciendo porque lleva sus años y quiero hacerlo bien. Después veré si en algún momento se me cruza por la cabeza ser técnico. No sé si me gustaría o no, pero es lo más cercano a ser jugador", comentó.

Su vínculo con Messi y Maradona

El campeón del mundo habló con emoción sobre su relación con Lionel Messi: "El enano es fenomenal dentro y fuera de la cancha. Le dije después de mi último partido en PSG: 'Gracias por dejarme vivir todo esto con vos'. Tenerlo todos los días durante ese año fue el broche de oro para mí".

Por otra parte, recordó con cariño a Diego Maradona, quien lo convocó a la Selección: "Diego para mí es Dios, como un segundo papá. Me bancó en las peores, siempre creyó en mí y estuvo ahí para darme un consejo. Antes de la final de la Copa América le pedí que me diera una mano, hice el gol y desde ahí lo tengo como un Dios".

A medida que se acerca el aniversario de la gesta en Qatar, las palabras de Di María reflejan el amor, la gratitud y la nostalgia de un jugador que dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.