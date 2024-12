La sorprendente revelación de Dibu Martínez: "Me retiro, te lo prometo"

El arquero aseguró que dejará la actividad en caso de ganar el Mundial de 2026.

Hoy 17:54

Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió al asegurar que colgará los guantes si la Selección Argentina logra conquistar el Mundial de 2026. "Me retiro, te lo prometo", afirmó el arquero durante una charla con AFA Estudio, publicada hoy en conmemoración del segundo aniversario del título obtenido en Qatar 2022.

El arquero del Aston Villa participó junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez en un encuentro en el que revivieron momentos de aquel histórico logro. Fue en ese contexto que lanzó su promesa:

“¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas?”, preguntó, y añadió: “Voy a tener 33 años, un pendejo (risas). Si empecé a jugar a los 30…”.

Los recuerdos de Qatar 2022

En la charla, Dibu también se refirió a su legendaria atajada a Randal Kolo Muani en la final contra Francia, que terminó 3-3 antes de la definición por penales. Aunque la acción quedó grabada como una de las más importantes en la historia de los Mundiales, el arquero minimizó su impacto técnico:

“Te juro que atajé muchas mejores pelotas que esa. Pero en esta cerré los ojos y dije: por favor, reventame la cara”.

Dibu detalló cómo reaccionó en aquella jugada que salvó el título:

“Desconfiar de la defensa me dejó estar listo. Cuando se lo come a Ota (por Nicolás Otamendi), me puse de frente y en diagonal a él. La pelota estaba picando y por eso levanté los brazos, porque lo normal es que los ponga abajo. Un orto…”, cerró entre risas.

El sueño de la doble corona

Con esta promesa, el Dibu reafirma su compromiso con la Selección y apunta a un desafío histórico: lograr que Argentina sea la segunda selección en ganar dos Mundiales consecutivos, un logro alcanzado únicamente por Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

A los 31 años, el arquero que se consolidó como figura clave en el combinado nacional sueña con despedirse del fútbol en lo más alto, sumando una nueva estrella al escudo celeste y blanco.