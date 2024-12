El desgarrador relato de la madre de una nena asesinada por su vecino: “No me iba a imaginar que la iba a agarrar”

La mujer contó que su hija estaba jugando en la pileta cuando le dijo que se iba a cambiar para “ir a hablar con la nena del otro lado”. Natalia le dio permiso y se despreocupó, hasta que luego de un tiempo no la escucho más.

Hoy 09:19

La madre de Malena Agüero, la nena de siete años que fue asesinada en General Rodríguez, relató cómo fueron los últimos minutos con vida de su nena y pidió justicia por el crimen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer contó que su hija estaba jugando en la pileta cuando le dijo que se iba a cambiar para “ir a hablar con la nena del otro lado”. Natalia le dio permiso y se despreocupó, hasta que luego de un tiempo no la escucho más.

“Pasó un rato y no escuchaba nada. Bajé y gritaba ´Male, Male´, pero no contestaba. Golpeé la puerta y digo ´Ariel, ¿no está mi hija? ¿La viste?´ Y me dijo que no, que él se estaba bañando”, recordó la madre de la víctima.

Natalia contó que salió a buscarla por todo el barrio de General Rodríguez junto los policías, pero luego de varias horas regresaron a su casa y los efectivos consultaron quién vivía en la casa de al lado.

Fue entonces que ocurrió un escalofriante hallazgo: “Les dije que en esa casa vivía la dueña que me alquila a mí, pero que estaba solo el hijo. Golpearon la puerta y le dijeron ´señor, vamos a pasar´ y él dijo que no”, relató.

La mamá de Malena contó que apenas unos segundos después los policías encontraron el cuerpo de su hija envuelto en sábanas en el ropero del presunto asesino, un joven de 18 años identificado como Ariel Axel Díaz.

“Natalia contó que Díaz fue detenido inmediatamente, aclaró que desconoce si el joven cuenta con antecedentes de abuso y aseguró que mantiene una relación cordial con la madre, que es la mujer que les alquila la casa.

“Hace cuatro meses vivimos acá. Le pagamos el alquiler y nos hablábamos con la señora. Anoche justo había hablado con ella”, recordó. Con respecto al presunto asesino, señaló: “Él vivía encerrado, no me iba a imaginar que la iba a agarrar”.

En ese sentido, deslizó cómo pudo haber sido el momento previo al crimen: “Ella estaba jugando normal, como todos los días. Se ve que él la engañó, ella era inocente y la mataron como un perro. Él agarró a mi bebé y la mató. Quiero que se haga justicia por mi hija”

“Estuvimos un montón de tiempo buscando hasta que la encontramos. Estaban sus ojotitas en la pileta. Ella había ido a jugar a la pileta”, relató sobre los minutos previos a que desapareciera Malena.

Natalia aún no declaró en la causa que investiga el crimen de la nena de siete años, y contó que no sabe dónde va a vivir junto a su marido, a sus otras dos hijas y a su hijo: “Ahora estoy en la casa de una vecina, yo no tengo casa, alquilo”.

Tomó intervención la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI 10 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez. Los vecinos incendiaron la casa de Ariel Díaz y agredieron a su madre, que estaba en el trabajo cuando ocurrió el crimen.