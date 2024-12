Wanda Nara filtró un escandaloso chat con Mauro Icardi: "Te destruís pidiendo una tenencia que nunca te van a dar"

La guerra entre la mediática y el futbolista se puso mucho más picante y parece no terminar nunca.

Hoy 09:38

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi tiene otro capítulo que incluye una feroz pelea por la compra de un reloj de alta gama y un brutal reproche por la manera de tratarse.

Este jueves, la conductora filtró un par de chats en los que expuso una fuerte discusión que tuvo con el futbolista por diferentes cuestiones: desde el origen de la compra de un reloj que aparentemente usó la China Suárez, hasta la tenencia de sus hijas.

La charla comenzó con un cruce de comentarios sobre el reloj en cuestión. Mauro Icardi le dijo que él se lo había comprado en Roma y no que ella se lo había regalado.

“Te destruís pidiendo una tenencia que nunca te van a dar y lastimando a la mamá de tu hijas”, lanzó Wanda. “Veremos. ¡Que te vaya bien!”, contestó el delantero, con sarcasmo. Entonces, la mediática le contestó aún más picante. “Sabés bien que te lo regalé yo por los 10 años. Si te hace feliz humillarme, es tu problema”, lanzó.

Icardi le contestó con un insulto. “Tu vida me la paso por el forro de las pelotas. Gracias. Ocupate de tus hijas. Ahi tenés un teléfono. ¡Chau! No me mandes mas nada”, exclamó.

En otra historia que compartió después, Wanda expuso varias cosas más fuertes que dijo Icardi. “Perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, perder todoooooo por esta guerra innecesaria contra mi”, sostuvo.

Entonces, mencionó a la actriz con la que tuvo un affaire. “Compararte con la China Suárez que es una moncha de m... y encima lo que mas bronca me da.. es que ella queda bien y vos como la pelot... Es inexplicable todo porque habías salido adelante y quedado como un Reina y manejaste todo de la mejor manera para dejarla mal, y vos quedar ahí arriba siempre. Hoy perdiste toda credibilidad, perdiste todo el glamour, perdiste todo. ¿Cómo te podés castigar así sola?”, se preguntó, para cerrar.

Esta semana, la mediática ya había compartido en sus historias varios chats entre Nora Colosimo, su mamá, y el jugador del Galatasaray. En realidad son mensajes que la mujer le mandó a su yerno sin obtener respuesta de él, en los que se habla sobre lo mal que está anímicamente Wanda por la pelea.

En esos chats, Colosimo expuso un dato que no se conocía sobre la enfermedad que tiene Wanda. “Está enferma Wan. Creo que ya te estás yendo de mambo vos. No te olvides de la leucemia que fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu”, remarcó la madre de la mediática.

Las conversaciones de Icardi con Colosimo llegaron el mismo día en el que Wanda volvió a Buenos Aires después de haber pasado unos días de vacaciones junto a L-Gante por varios países de Europa.