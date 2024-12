River vuelve a la carga por Valentín Gómez y reactivó las negociaciones

Marcelo Gallardo se comunicó con el entorno del defensor para manifestarle su intención de contar con él en 2025.

Con un 2025 cargado de desafíos internacionales, como la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, River Plate inició su plan de refuerzos con un viejo objetivo: el defensor de Vélez Sarsfield, Valentín Gómez, quien ya estuvo cerca de llegar al club en el pasado mercado de pases.

El encargado de reactivar las negociaciones fue Marcelo Gallardo, quien retomó su rol de estratega en las incorporaciones tras volver al cargo de entrenador. El "Muñeco" se comunicó directamente con Hernán Reguera, representante de Gómez, para expresar su interés en contar con el zaguero de 21 años en la próxima temporada. Sin embargo, desde el entorno del jugador confirmaron que analizarán la propuesta con la dirigencia de Vélez, ya que también hay ofertas desde el exterior, cuyos clubes aún no fueron revelados.

Gómez no ocultó su descontento por cómo se manejaron las negociaciones en 2024. "Estuve leyendo que tenía una buena relación con River, pero no es así. Cuando pasó todo, el único que me llamó fue mi papá, después no me llamó nadie", comentó el defensor en una entrevista con ESPN, refiriéndose a la frustrada transferencia de mediados de año.

El jugador estaba a punto de ser transferido a Palermo, del City Group, por 10 millones de dólares, con un préstamo previo a River. Sin embargo, un inconveniente en el menisco de su pierna derecha detectado en la revisión médica frenó la operación. A pesar de que Gómez aseguró que el problema no afectaba su rendimiento, el grupo inversor desistió de concretar la compra.

Los planes de River

En el mercado anterior, River optó por reforzar la defensa con Germán Pezzella (Betis), Marcos Acuña (Sevilla) y Fabricio Bustos (Internacional de Porto Alegre), tras la salida de Martín Demichelis como entrenador. Ahora, con Gallardo nuevamente al mando, la intención sería negociar un porcentaje del pase de Gómez por una cifra más accesible, aunque el club aún no ha confirmado públicamente los detalles de la oferta.

Gómez, pieza clave en el Vélez campeón de la Liga Profesional, es un defensor con proyección y liderazgo que encaja en el perfil buscado por Gallardo para afrontar los compromisos del próximo año. Su llegada, de concretarse, sería un refuerzo estratégico para una temporada en la que River buscará volver a los primeros planos internacionales.