La Argentina de Milei y la Italia de Meloni

Similitudes y diferencias en distintos espacios históricos.

Hoy 08:39

Por Loris Zanatta

Para Clarín

El desarrollo económico es una cuestión cultural. Adam Smith lo intuyó. Joel Mokyr lo grabó en piedra al estudiar «la cultura del crecimiento» que condujo a la revolución industrial. Es el sentido de los estudios de Acemoglu y Robinson, galardonados con el Premio Nobel.

Los historiadores de la economía han visto mil veces las mismas medidas dar frutos opuestos en contextos culturales diferentes. De eso se habla en Italia. Dadas las afinidades culturales, creo que también concierne a Argentina.

Contrariamente a la vulgata, demuestra Nicola Rossi en un estudio que causa debate, la historia económica italiana no ha sido un paseo triunfal. Ha sido una historia mediocre. Italia se ha subido a la ola y la ola la ha arrastrado, tomó un tren en marcha con los frenos puestos. Todos crecían, pero su distancia de los demás no cambiaba. Los indicadores no mienten: baja productividad, poca innovación, proteccionismo. La economía italiana se adaptó y copió, no lideró ni inventó. El cambio tecnológico fue lento y engorroso.

¿Cómo explicarlo? La «cultura», precisamente. Tanto los italianos como sus clases dirigentes temían el progreso más de lo que lo deseaban. ¿El mercado presionaba para cambiar? El Estado intervenía para conservar: «salvando» empresas insolventes contaba con «salvar» la cohesión social de la «disgregación» de la modernidad. No hace falta un oráculo para detectar el legado del antimodernismo católico, la nostalgia de la cristiandad medieval. De ahí el abismo entre el Norte y el Sur, la cultura reformista del primero, la cultura contrarreformista del segundo.

¿El resultado? Un Estado paternalista y asistencialista, un gasto público anómalo y una presión fiscal desmesurada, una deuda aplastante con sus intereses paralizantes. Y unos votantes siempre felices de premiar a quienes prometen repartir hoy lo que tal vez se produzca mañana. No es de extrañar que Italia lleve mucho tiempo en declive, que sea el vagón de cola del tren europeo.

Pero en medio de tanta grisura, amaneció una edad de oro. La era del «milagro económico»: nunca un término tan manido fue más apropiado. Durante quince años, desde principios de los cincuenta hasta mediados de los sesenta, Italia pareció otra. Creativa, móvil, chispeante: pensaba a lo grande. Recuperó terreno y escaló posiciones. Al caer el fascismo, se habia debilitado la cultura autárquica y dirigista. El repunte fue espectacular: «volare», cantaba Modugno.

Había un país que reconstruir, un futuro que inventar. Junto con las tropas de liberación, llegaron de ultramar ideas liberadoras: iniciativa, riesgo, innovación, todo lo que había parecido sospechoso se convirtió en glamouroso. Disciplina fiscal y movilidad social, libertad de empresa y escolarización, más prosperidad y menos desigualdad iban de la mano. Fue una explosión de energía. Hasta cuando, asustada por el cambio, la vieja «cultura» volvió a imponerse.

Este relato recuerda demasiado a la historia argentina como para no sembrar la duda: ¿está viviendo Argentina su giro cultural? ¿Está en el umbral de un milagro económico? ¿Es Milei, guste o no, su vehículo? Con Italia hay semejanzas y diferencias. ¿Pesan más unas u otras?

La mayor afinidad salta a la vista: Milei se alza sobre las ruinas del dirigismo kirchnerista como la Italia democrática se alzaba sobre las del estatismo fascista.

Parece paradójico, pero el desastroso legado es su carta más preciada, la exasperación de los argentinos su alfombra voladora. Nunca el intervencionismo estatal y el asistencialismo clientelista habían sido tan impopulares, nunca la irresponsabilidad fiscal había sido tan despreciada. Suena a cambio de época, a ocaso de la cultura de los grandes «movimientos populares» del siglo XX argentino.

Pero las diferencias son enormes. La primera es casi cómica: tal es el contraste entre la agresiva megalomanía de Milei y la sobriedad y el rigor de De Gasperi y Einaudi. No es una cuestión de «estilo»: mientras liberalizaban la economía, ellos consolidaban la democracia. Milei no, Milei quiere cambiar la cultura económica utilizando la vieja cultura política autoritaria.

Hay más. Vacunado por el triunfalismo fascista, el milagro italiano era inmune al nacionalismo. Consciente de su debilidad y de la desconfianza acumulada, Italia mantuvo un perfil bajo y cultivó el multilateralismo. Todo lo contrario de la Argentina de Milei, que, indiferente a sus escasos medios y a su mala reputación, hincha el pecho jugando a la gran potencia. El mundo de hoy, en fin, está en las antípodas del mundo de posguerra: soplaba entonces el viento de la libertad tanto como sopla hoy el de la identidad, Washington era un faro de apertura como hoy lo es de cerrazón, tanto pasaba entonces un tren por Europa como hoy están desiertas las vías en América Latina.

Pero más allá de similitudes y diferencias entre antes y ahora y entre Italia y Argentina, más allá de Milei o no Milei, la pregunta clave es otra. ¿Está cambiando realmente la cultura de los argentinos? ¿O se trata de un fenómeno superficial y transitorio? ¿Están preparados para aprovechar la libertad económica para desencadenar una explosión de inversión y creatividad? ¿Para afrontar los riesgos de la competencia y la sociedad abierta? ¿O se trata de la alternancia cíclica entre la cigarra y la hormiga, entre la plata alegre de los nacional populares y la plata dulce de los nacional liberales?

Un poco y un poco, supongo. Pero ese es el reto, esa la oportunidad: si se maneja con mesura, puede resultar un pequeño milagro, si se gobierna con exceso, Argentina volverá al viejo cauce antes de haberlo disfrutado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO