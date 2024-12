Scarlett Johansson: "Estoy harta de que los directores de casting..."

La actriz realizó una curiosa revelación durante una entrevista.

A mediados de los años 90, Scarlett Johansson comenzaba su carrera cinematográfica con algunos títulos reseñables como ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998), de Robert Redford, donde actuó con tan solo 13 años de edad. Posteriormente, su exitosa carrera la consolidó como una de las actrices más versátiles de Hollywood, con películas emblemáticas como ‘Lost in Translation’ (2003), de Sofia Coppola, ‘Match Point’ (2005) o ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008), ambas de Woody Allen. Años más tarde, Johansson ganó el reconocimiento mundial por su papel de Natascha Romanoff, alias Viuda Negra, en las películas del Universo Cinematográfico Marvel. A pesar de su exitosa carrera, sorprendentemente todavía no ha conseguido ganar un Oscar, aunque ha sido nominada en dos ocasiones, curiosamente el mismo año: una como Mejor actriz de reparto por ‘Jojo Rabbit’ (2019), de Taika Waititi, y otra como Mejor actriz principal por ‘Historia de un matrimonio’ (2019).

Sin embargo, en ‘Her’ (2013), de Spike Jonze, Johansson protagonizó una interpretación única y revolucionaria. La película narra la historia de Theodore Twombly, un escritor solitario que se enamora de Samantha, un sofisticado sistema operativo con inteligencia artificial. La interpretación de Johansson es puramente vocal, ya que no aparece físicamente en pantalla. De este modo, su voz construye un personaje complejo, vulnerable y en evolución constante. A través de su interpretación vocal, Samantha pasa de ser un simple programa informático a una entidad con emociones, deseos y capacidad de crecimiento personal.

Esta capacidad vocal ha sido siempre un elemento distintivo en la carrera de la actriz. Sobre ello, Johansson declaró: “Estoy harta de que los directores de casting me pregunten si me duele la garganta. Las personas que me han dicho que mi voz es distintiva, que es inusual... esas personas siempre han estado cerca de mi corazón”. Respecto a su trabajo en el filme, añadió: “Con ‘Her’ se trataba de encontrar la manera de darle forma a las cosas y construir este personaje que es casi una nena, pero recién salida del envase en todos los sentidos”.

A pesar de llevar casi tres décadas en la industria cinematográfica, Johansson mantiene una perspectiva sorprendentemente fresca sobre su carrera: “No me siento madura. Siempre me siento de la edad que tengo. Sé que Robert Redford me describió como ‘de 13 a 30 años’, pero yo no me sentía así entonces. Sigo siendo tonta. Veo programas de televisión cursis para cenar y, en un momento dado, no podía dejar de ver el programa de Jerry Springer”, confesó la actriz, revelando una personalidad que no encaja con el estereotipo de estrella de Hollywood.

