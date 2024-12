Masacre de Monte Quemado: "El intercambio de balas está casi descartado, solo disparó el policía"

El fiscal Santiago Bridoux confirmó a Radio Panorama que David Ábalos mató a su hija, a su ex suegra e hirió a su suegro, a su ex pareja y a su otro hijo antes de suicidarse.

Hoy 10:34

Durante un contacto con Radio Panorama, el fiscal Santiago Bridoux que interviene en la masacre que tuvo lugar en el barrio El Triángulo de Monte Quemado durante la madrugada, dio algunas precisiones sobre el hecho que dejó tres personas muertas y tres heridos graves.

El representante del Ministerio Público confirmó que el policía David Ábalos mató a su ex suegra, a su hija de dos años y luego se quitó la vida. Además, hirió a su ex suegro, a su ex pareja Lorena Navarro y a su hijo de 9 años.

"Si bien no descartamos ninguna hipótesis, el único que dispara es el policía. El intercambio de balas está casi descartado", precisó Bridoux quien además informó que hay dos armas secuestradas y que se encontraron en el lugar una veintena de vainas.

La mujer fallecida fue identificada como Olga Cuellar -ex suegra de Ábalos- mientras que su ex suegro Mario Navarro, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional. Su hijo mayor permanece internado aunque se encontraría fuera de peligro.