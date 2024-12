La UTA podría iniciar un paro a partir del lunes por falta de pago del aguinaldo

Desde el gremio, advirtieron que la paralización será total y no se restablecerá el servicio hasta que las empresas regularicen la situación.

Hoy 16:29

El sector local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de la Lista Azul y con Eduardo Palma a la cabeza, informó que iniciará un paro del servicio de transporte público desde las 00:00 horas del lunes 23 de diciembre. La medida afectará tanto a las empresas de transporte urbano como interurbano que no cumplan con el pago del medio aguinaldo correspondiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un comunicado, desde la Lista Azul señalaron que la decisión de suspender los servicios es "definitiva", asegurando que el dinero debe ser entregado antes de las festividades. "Es ahora o nunca. Los compañeros deben tener su salario para poder disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo", expresaron.

Este viernes se realizó una reunión entre representantes sindicales y empresarios del transporte, quienes informaron que no podrán cumplir con el pago del aguinaldo. "Sabemos lo importante que es diciembre para los trabajadores y sus familias, y no es justo que lleguemos al 24 sin dinero para las fiestas", manifestó Palma luego del encuentro.

Desde el gremio, advirtieron que la paralización será total y no se restablecerá el servicio hasta que las empresas regularicen la situación. "Las empresas que no paguen el aguinaldo no prestarán servicio", reiteraron desde la UTA.