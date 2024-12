“Súper acomodo”: Cristian U liquidó a Santiago del Moro y cuestionó los manejos en Gran Hermano

El exparticipante cuestionó al conductor y afirmó que en esta edición “joden con el sueño de la gente”.

Hoy 16:33

Cristian U, ganador de Gran Hermano 2011, reflexionó muy picante sobre esta última edición, que ya es furor en Telefe. Contundente, aseguró que cree que “hay acomodo” y liquidó a la producción del reality.

“Este Gran Hermano me dio a súper acomodo de punta a punta en el casting y me da bronca por toda esa gente que viajó kilómetros para hacerlo, ya que tiene la ilusión de entrar para que les cambie la vida como me pasó a mí... Me jode que jodan con el sueño de la gente”, afirmó, enojado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Está todo tan manoseado. Metieron a la ex de Centurión, dale, boludo... Es un montón. Pero el que más le hace mal a Gran Hermano es Santiago del Moro, él lo caga y mete mano. A mí me dejó sin laburo. Saca y pone panelistas, participantes... Él está a cargo de bajar panelistas históricos”, sentenció, picante contra el conductor.

Cristian U aclaró que no está de acuerdo con los cambios que se hicieron en Gran Hermano 2024.

“No puedo creer que dejaron afuera a la Negra Capristo. No me podés poner a todos pibes nuevos porque hay un contrato y les pagás dos pesos. Me llamaron, pero querían que haga de panelista rotativo y yo ni en pedo. No me gusta que manoseen tanto el formato”, cerró, indignado.