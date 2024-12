Luz Tito se emocionó delante de sus compañeros de "Gran Hermano" al recordar que sufrió un ataque sexual

Luz estaba sentada en una ronda en el patio junto con sus compañeros, mientras cada uno exponía qué pretendían para su futuro una vez que salieran de la casa. La joven, entonces, habló de lo que más le gusta que es ser modelo.

Tras la tensa gala que hubo el jueves por la noche de Gran Hermano 2025 (Telefe), los chicos vivieron momentos de profunda conmoción al escuchar la historia que contó una de las jugadoras.

En plena madrugada, cuando estaban en el patio, Luz Tito habló sobre lo que desea hacer cuando termine el reality y también se emocionó delante de todos al recordar que hace un tiempo sufrió un ataque sexual.

Luz estaba sentada en una ronda en el patio junto con sus compañeros, mientras cada uno exponía qué pretendían para su futuro una vez que salieran de la casa. La joven, entonces, habló de lo que más le gusta que es ser modelo.

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme”, comentó.

Entonces, dijo que si llegaría a la final le gustaría hacer una obra para ayudar a la gente. “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres. Eso básicamente”, sintetizó.

Cuando siguió repasando su sueño, se emocionó con su historia personal. “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”, agregó.

La participante jujeña hizo un silencio mientras todos la escuchaban y empezó a llorar al recordar parte de su pasado. “En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”, explicó.

Mientras Luz hablaba, Claudio Di Lorenzo, que estaba sentado junto a ella, tuvo varios gestos para intentar calmar su angustia. Tras el emotivo momento que se produjo, las cámaras cortaron la transmisión del canal que emite al reality las 24 horas.