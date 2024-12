Resumen semanal de mercados: los rumores de un acuerdo con el FMI generan expectativa

La volatilidad en los dólares financieros caracterizó esta semana. El CCL escaló 6,4% de $1.090 a $1.160. Los Globales pudieron sortear el clima adverso en el exterior.

La volatilidad en los dólares financieros caracterizó esta semana. El CCL escaló 6,4% de $1.090 a $1.160. Esta fue la mayor suba para cinco ruedas desde principios de julio, previo a que se anunciara a mediados de aquel mes la esterilización de la expansión monetaria derivada de las compras de divisas del BCRA. De esta forma, la brecha cambiaria se amplió de 6,8% a 13,1%, por lo que se alejó del mínimo de la gestión Milei de 4,9% alcanzado el 09/12. El volumen operado en AL30 y GD30 en MEP y CCL t+1 saltó a valores atípicamente altos en las últimas ruedas, lo que sugiere que hubo intervención del BCRA. Los datos monetarios que se publicarán en los próximos días esclarecerán esto.

Los Globales pudieron sortear el clima adverso en el exterior. En una semana en que el contexto internacional no fue favorable, producto de las perspectivas que brindó la Fed para 2025, subieron entre 0,6% y 1,5%. Incluso, a pesar de finalizar las últimas dos ruedas en rojo. Aquí los factores locales habrían contribuido positivamente. Específicamente, los rumores de un posible nuevo acuerdo con el FMI a firmarse en el primer trimestre de 2025 con fondos por una magnitud más elevada de lo previsto. La vocera del organismo confirmó que Argentina solicitó iniciar las negociaciones para un nuevo acuerdo, pero no brindó mayores detalles.

A contramano de los bonos, el Merval en dólares no pudo resistir la embestida, pese haber arrancado la semana con el pie derecho. Cayó 2,7% en dólares hasta US$2.119.

La FED baja la tasa, pero genera incertidumbre en el los mercados. ¿Powell desafía a Trump?

La Reserva Federal bajó la tasa de política monetaria por segunda vez consecutiva: la primera vez fueron 50 pbs y, en esta ocasión, 25 pbs, tal como anticipaba el mercado de futuros de renta fija. Si el mercado ya proyectaba esta decisión, ¿por qué la 10Y subió 10 pbs hasta 4,5% y el Nasdaq cayó 3,6%? ¿Fue algo que dijo Powell en la conferencia o se debió a las proyecciones? Probablemente haya sido una combinación de ambas.

Comenzando por las proyecciones, es cierto que en precios ya estaba implícito un recorte de 25 pbs para la última reunión del año y de 50 pbs para todo 2025, lo que coincidió con el dot plot del organismo. Sin embargo, cuando observamos la mediana de los analistas encuestados por Bloomberg, estos estimaban recortes por 75 pbs para el año próximo. También es cierto que, en general, el mercado tiende a los extremos y muchas veces la FED busca enfriar las expectativas, ya sea en un contexto positivo o negativo. En esta ocasión, dio la derecha a los precios. Lo que pudo haber generado un nerviosismo extra. En este sentido, para 2025, respecto de septiembre, los miembros del FOMC ahora proyectan un nivel de actividad más sólido, con un crecimiento estimado del PBI de 2,1% (+10 pbs vs. septiembre), junto con mayor inflación, tanto para la general como la core se estiman en 2,5% (+40 pbs y +30 pbs, respectivamente). Quizás lo extraño sea la actualización de la inflación general, que cerró en 2,3% yoy en octubre frente al 2,8% yoy de la core, con expectativas de que ambas terminen en el mismo nivel en 2025. Esto llevó a descontar menos recortes de tasas para el próximo año.

Más allá de esto, tomando algo de perspectiva, la FED cerró el año en el rango de tasas proyectado en septiembre, 4,25%-4,50%. Si hacemos memoria y retrocedemos a las proyecciones de diciembre de 2023, el año terminó mejor de lo esperado. En aquel momento, las estimaciones indicaban que 2024 cerraría con un rango de tasas de 4,50%-4,75%. Además, la inflación general cerró el año en línea con lo esperado en ese entonces, en 2,4% anual. Nuevamente, el punto negativo es que la inflación core terminó 40 pbs por encima de la proyección para 2023 y, probablemente, sea la razón por la cual corrigieron la expectativa de la general para 2025. Si bien, como aclaró Powell en la conferencia, el target de la Fed se basa en la inflación general, la core, al ser menos volátil, predice mejor la trayectoria futura de esta última.

En cuanto al discurso, Powell dejó en claro que bajaron la tasa, pero activaron el modo wait and see, pues no necesitan actuar con tanta rapidez. De hecho, los datos recientes generaron preocupación de que la inflación podría estar estancándose por encima del objetivo del 2% de la Fed. Por otro lado, en la ronda de preguntas, le consultaron sobre el posible impacto de las tarifas en la política monetaria. Powell respondió que, por el momento, no están buscando respuestas concretas, al menos hasta conocer los proyectos específicos de la futura administración de Trump. No obstante, aclaró que están estudiando el tema para poder actuar rápidamente si fuera necesario. Literalmente, esperarán a ver qué proyectos terminan siendo aprobados por el Congreso.

Mercado laboral y actividad. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, casi revirtiendo los aumentos de las dos semanas anteriores y sugiriendo que se mantiene una desaceleración gradual del mercado laboral. Además, en la tercera y última revisión del PBI trimestral se corrigió a un crecimiento más rápido de lo estimado previamente impulsada por un sólido gasto de los consumidores.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 22.000 a una cifra ajustada estacionalmente de 220.000 en la semana que terminó el 14 de diciembre, dijo el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados habían pronosticado 230.000 solicitudes para la última semana. Habían aumentado en 27.000 en las dos semanas anteriores. El número de personas que reciben beneficios después de una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación bajó en 5.000 a una cifra ajustada estacionalmente de 1,874 MM durante la semana que terminó el 7 de diciembre. El producto bruto interno aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 3,1% cuando anteriormente se informó que el crecimiento económico era de un 2,8%. Hubo una mejora en el gasto de consumo mientras que el déficit comercial se redujo, compensando una revisión a la baja de la acumulación de inventarios. La economía creció a un ritmo del 3,0% en el trimestre abril-junio. Su ritmo de expansión está muy por encima de lo que los funcionarios de la Fed consideran una tasa de crecimiento no inflacionaria de alrededor del 1,8%.

Acuerdo YPF – GNL de Shell

GNL. YPF ($YPFD) y GNL de Shell, firmaron un acuerdo para el desarrollo de Argentina LNG, un megaproyecto de licuefacción de gas de Vaca Muerta destinado a la exportación a los mercados internacionales. En esta etapa inicial, se contempla una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas por año, con el objetivo de llegar a la decisión final para ingresar a la etapa de diseño e ingeniería. Con la incorporación de Shell, se finaliza la participación de Petronas como socio de YPF, aunque ambas empresas seguirán colaborando en el desarrollo del área La Amarga Chica en Vaca Muerta.

Argentina LNG será un proyecto que comenzará con la instalación de dos unidades de licuefacción flotantes, y se expandirá con la construcción de una planta modular terrestre en Sierra Grande, Río Negro. La planta, contará con una capacidad total de 10 MTPA. El gas proveniente de Vaca Muerta será transportado a través de gasoductos hasta la terminal de licuefacción en las costas del Océano Atlántico. Este proyecto se enmarca dentro del Plan 4x4 de YPF, que busca fortalecer la actividad en Vaca Muerta y expandir su portfolio de gas, particularmente en el marco de la iniciativa Argentina LNG. Además, en esta misma línea estratégica, YPF anunció recientemente la compra de Sierra Chata, el último activo de Exxon Mobil en Vaca Muerta, lo que refuerza su presencia en la región y asegura el abastecimiento de gas de alta productividad para el proyecto.

