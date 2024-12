¿Qué implica el contradating y cuáles son sus riesgos?

Se trata de una nueva tendencia de pareja. Por qué es importante conocer los detalles de esta nueva forma de relacionarse.

Cuando dedicamos unos minutos a repasar nuestro currículum amoroso y las razones por las que tuvimos relaciones duraderas y otras que no lo fueron, es posible que nos encontremos con que repetimos un estándar contra el que nos estrellamos una y otra vez a la hora de elegir pareja. Tal vez nos sentimos atraídos por un mismo tipo de persona, ya sea en el aspecto físico como en sus ideas, hábitos y aficiones y continuamos apostando por ese mismo patrón.

Ahora, una nueva forma de ver las relaciones nos sugiere que cambiemos, que no sigamos a ese mismo modelo con el que no nos fue bien y busquemos algo completamente distinto: se trata del contradating, algo que no es cómodo, ya que, implica salir de nuestra zona de confort en el terreno de las emociones y los compañeros de vida”, explica la terapeuta Ana Domínguez, especializada en relaciones de pareja.

“Esta idea del contradating es algo que se ha estudiado desde hace décadas y se centra en explorar la posibilidad de salir con personas que no encajan con ese prototipo habitual, o que no comparten muchas características con las personas con las que normalmente te citarías”, dijo la experta. Es, por lo tanto, una forma de desafiar nuestros propios patrones o preferencias en las citas y atrevernos a explorar conexiones con personas que tal vez no consideraríamos de inmediato.

Qué implica el contradating

Romper con el prototipo habitual. Si normalmente nos atraen personas con ciertas características físicas o rasgos de personalidad específicos, el contradating nos invita a abrirnos a personas que no encajan en ese molde. Por ejemplo, pasar de esa pareja sociable y expansiva a otra más reservada o introvertida.

Es una forma de desafiar nuestros propios prejuicios o hábitos en las citas y abrirnos a nuevas experiencias o personalidades con las que podríamos no haber interactuado de otra manera. Exploración de nuevas dinámicas. A veces, las personas se sienten atraídas por un tipo específico debido a factores inconscientes (como la atracción por personas que recuerdan a experiencias pasadas). El contradating permite salir de esos patrones y explorar cómo sería una relación con alguien que no se parece a lo que normalmente buscaríamos. Por ejemplo, citarnos con alguien de más edad -o menos- que nuestras parejas habituales.

Riesgos del contradating

El contradating puede ser una forma emocionante de salir de nuestro modelo habitual de citas, pero no es la panacea. “Aunque es una manera posible de permitir que te abras a nuevas experiencias, también puede generar situaciones incómodas o insatisfactorias si no las manejas adecuadamente”, dijo Domínguez y dio a conocer los riesgos:.