Gran Hermano 2024: Giuliano expuso el secreto más profundo de Ulises

En una charla con Chiara Caversaschi, Chiara Caversaschi, Claudio Di Lorenzo y Luca Figurelli en la casa de Gran Hermano 2024, Giuliano Vaschetto ventiló una situación que vivió con Ulises Apóstolo, que le hace pensar que su compañero “está saliendo del closet”.

“Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección”, expresó.

Giuliano advirtió una situación que lo llevó a sacar estas conclusiones sobre su compañero.

“Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones”, señaló.

Chiara coincidió con la observación de Giuliano. “Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad”, acotó.

“Yo creo que está usando la casa para destaparse”, advirtió Giuliano. “Cuando baile, se desata. Es lo que él quiere ser… yo lo trato de ayudar”, sentenció Chiara.