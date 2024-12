El Diablito Echeverri se despidió de River con un emotivo video: "Mi segunda casa"

El volante de 18 años, que se sumará en enero al Manchester City, realizó un posteo con un mensaje de agradecimiento al club y a los hinchas.

Hoy 20:32

Claudio Echeverri cerró un capítulo inolvidable en su carrera y se despidió de River Plate antes de sumarse oficialmente al Manchester City, el club que adquirió su pase hace un año por 24 millones de euros.

El chaqueño de 18 años utilizó sus redes sociales para agradecer al club que lo formó desde niño y a los hinchas que lo acompañaron en su meteórico ascenso al profesionalismo.

El mensaje del "Diablito"

"Hoy me toca despedirme del club de mi vida, ese al que llegué muy chico con un montón de sueños por cumplir. River se convirtió en mi segunda casa, el club que me formó no sólo como profesional sino también como persona. Quiero agradecer a los hinchas, compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes y gente que trabaja en el club por todos estos años. También a mi familia y mis amigos, nada de esto hubiera sido lo mismo sin ellos. Los voy a extrañar y voy a seguir siendo un hincha más en donde me toque estar. Gracias de corazón y hasta pronto", escribió Echeverri en Instagram.

El mensaje estuvo acompañado por un video que repasa sus mejores momentos con la camiseta de La Banda, desde su llegada al club con nueve años hasta su consolidación en Primera División.

Un adiós con el sello de River

Además del posteo del jugador, River preparó un video de despedida que compartió en su canal oficial de YouTube. En él, Echeverri recordó su llegada al club desde Luján de Resistencia, sus días en la pensión y su debut en el Monumental a los 17 años. "Salir a la cancha y ver el Monumental lleno es inexplicable. Todo el mundo quiere jugar ahí y en el futuro lo voy a poder contar", expresó emocionado.

Con la camiseta de River, el "Diablito" disputó 48 partidos, anotó cuatro goles y dio ocho asistencias, dejando una huella en los hinchas y una promesa de regreso. "Gracias por el apoyo desde chico, por el cariño conmigo y con mi familia. Ojalá pueda volver pronto", concluyó el joven talento.

El futuro en Manchester

Echeverri se unirá al Manchester City, el equipo que adquirió su pase a fines de 2023. Tras un año cedido en River, ahora afrontará el desafío de demostrar su talento en uno de los clubes más importantes del mundo. Desde Inglaterra, buscará mantener vivo el sueño de volver algún día a River, el club que siempre será su casa.