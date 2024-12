Rosario Dawson protagonizará un thriller de terror sobrenatural

"Unmerciful Good Fortune" es el título del nuevo proyecto de la actriz.

La estrella de 'Ahsoka', Rosario Dawson, será la protagonista del thriller de terror sobrenatural 'Unmerciful Good Fortune'. La película estará basada en la obra de teatro del mismo nombre escrita por el dramaturgo Edwin Sánchez.

En la cinta veremos cómo un abogado famoso de gran prestigio se ve involucrado en un caso que genera titulares sobre Fátima, una joven y astuta camarera acusada de envenenar en serie y asesinar a 28 personas. La defensa de Fátima toma un giro oscuro y misterioso cuando afirma tener la capacidad psíquica de ver cómo alguien morirá cuando lo toca y revela que está matando gente únicamente para evitar un destino peor que la muerte.

Según declaró Dawson en un comunicado: "'Unmerciful Good Fortune' es uno de esos proyectos verdaderamente raros que te atrapan y simplemente no te sueltan. Es inteligente, aterrador, original y desgarrador. Desde el primer momento, me llamó la atención y supe que tenía que unirme para producirlo también porque simplemente no podía arriesgarme a que nunca viera la luz del día porque, no es que no quepa en una caja; simplemente desafía las cajas".

Tirsa Hackshaw debutará en la dirección con esta película, que será producida por Dawson, Tom DeSanto, Corey Large y Brian Kirchoff, con Jordan Wilson y Hackshaw como productores ejecutivos.

