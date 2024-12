El Presidente encontró en sus triunfos económicos la manera de consolidar su gobierno con un alto porcentaje de aceptación y grandes expectativas para 2025, aunque con dilemas a la vuelta de la esquina.

Hoy 07:55

Por Luis Majul

Para La Nación

Javier Milei termina el año “a toda orquesta”. Con la inflación bajando, la economía creciendo por sectores, pero de manera sostenida, y un descenso muy fuerte del índice de pobreza. En números redondos: una baja en el porcentaje de pobres del 57 al 36%, un año después. Algo así como 8.000.000 pobres menos.

Este tipo de datos son los que le permiten al presidente, una vez más, reivindicar, su estilo agresivo, de “persona áspera”, no muy apegada a los buenos modales, con el argumento de que lo que importan no son las formas, sino los resultados.

Pero vamos de nuevo, para que se entienda mejor: Milei se vanagloria de haber logrado una veloz y contundente reducción de la pobreza del 20 por ciento, en base a los datos del Indec, y citando al mayor experto en este tipo de estadística, Martín González Rozada, titular de Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella.

Por eso ahora, envalentonado, anuncia que durante 2025 pondrá en marcha la segunda etapa de su plan, denominada Motosierra Profunda. Pero eso no es todo. Ya que, de acuerdo a la última encuesta de Aresco, la consultora de Federico Aurelio, Milei empezará, el año nuevo, más exultante, todavía. Porque terminará 2024 con los valores de gestión e imagen personal más altos desde que asumió.

Para ser más precisos: con un 57% de imagen positiva contra 41 por ciento de negativa, lo que le da un diferencial positivo del 15%. Para que se entienda bien. Milei mantuvo una buena imagen durante todo el año. Pero sufrió una caída en agosto y septiembre de la que se repuso en octubre y noviembre.

Y llega, ahora, antes de las fiestas, a su punto más alto, como se puede notar en este cuadro que atraviesa los primeros 12 meses de gestión. Estos “números extraordinarios”, se explicarían, siempre de acuerdo al trabajo de Aurelio, porque los argentinos perciben que la situación económica del país mejoró, de manera ostensible. De hecho, solo durante el mes de diciembre, un altísimo 10 por ciento considera que estamos mejor.

El otro dato saliente es que durante el último año la valoración favorable sobre el manejo de la economía se duplicó: pasó del 20 por ciento al 40%. Pero lo más se le valora a Milei, es que logró bajar la inflación, algo que no pudo hacer, por lo menos desde 2011 para acá, ninguno de los otros presidentes de la Argentina.

Por lo demás, todo parece indicar que la buena imagen de Milei se trasladaría a los votos. Es más: si La Libertad Avanza compitiera en alianza con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a nivel nacional, contra el espacio de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, terminarían casi 52 a 36.5 por ciento. Es decir: ¡con una ventaja de más de 15 puntos!

Y en el caso de que La Libertad Avanza y Pro fueran separados, el espacio de Milei lideraría igual la intención de voto, con 45.4 por ciento de los votos, contra el 34.3 por ciento del peronismo unido. Es decir: con una diferencia de 11 puntos.

Es más: según la misma encuesta, un espacio liderado exclusivamente por el ex presidente Macri obtendría solo el 7 por ciento.

Estos números explican, también, los últimos movimientos políticos, a saber:

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quiere adelantar las elecciones para legisladores en la Ciudad, a junio o julio. ¿Para qué? Para separarlas de las PASO de agosto y no sufrir el impacto de “la ola violeta”, en el caso de que vayan separados.

También quiere discutir una reforma de la Constitución de la Ciudad, y, en ese caso, postular como primer convencional a su primo, Mauricio Macri, para que traccione votos.

Sería la única candidatura, la de convencional, que podría aceptar el ex presidente. No desea la de senador nacional, porque no se sentiría ni cómodo, ni bien pagado, sesionando, como uno más, en la Cámara alta.

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, para ganarle a Cristina Kirchner, en el caso de que se presente como candidata a diputada nacional, LLA y Pro deberían ir en una lista única.

Es decir: no podrían darse el lujo de ir cada uno por su cuenta y que les gane el peronismo, en pleno subidón de las ideas de la libertad.

Y esa lista única debería estar integrada, por ejemplo, por José Luis Espert, Diego Santilli y Cristian Ritondo, entre otros.

Milei viene diciendo hace rato que su deseo es que La Libertad Avanza se presente en una lista única con el Pro, en todos los distritos del país, para terminar de darle el último martillazo al clavo que cierre el ataúd del kirchnerismo.

Pero ahora, a ese pensamiento lógico, le agregó otro, que bien puede ser tomado como un ultimátum para Macri. Dijo: “O vamos juntos con el Pro, o vamos separados, pero no en un distrito sí en el otro no. Trampas al electorado, no”.

Aquí y ahora, a esta propuesta de Milei, Macri la considera inaceptable. Es más: la interpreta como una fusión que terminaría diluyendo al Pro, hasta hacerlo desaparecer.

Mientras tanto, el ex presidente avisa: “Si Santiago Caputo nos sigue maltratando, vamos a quitar todo tipo de colaboración parlamentaria al Gobierno”. Y advierte: “Si designan a (Ariel) Lijo y (Manuel) García Mansilla por decreto, nos vamos a oponer”.

Hasta este domingo al mediodía, Milei confesaba que a las designaciones por decreto de Lijo y García Mansilla no la descartaba. Que la seguía teniendo en estudio.

Parecía más preocupado, por ejemplo, por el nuevo aumento de las dietas de los senadores nacionales. Aumento de las dietas que la vicepresidenta Victoria Villarruel parecía dispuesta a convalidar, de acuerdo a las quejas, en las últimas horas, la ministra se Seguridad, Patricia Bullrich.

Milei también seguía considerando, a las denuncias contra Cristian Ritondo y Andrés Vázquez, jefe de la DGI, no presuntos delitos ni irregularidades sino “cuestiones del microclima propio de una parte del círculo rojo”. A Ritondo lo acusan de tener propiedades en el exterior sin declarar. Se trataría de cinco inmuebles que costarían un total de 2.600.000 dólares.

La acusación se originó en un informe de ElDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). El informe dice que Romina Diago, esposa de Ritondo, habría gestionado y no declarado propiedades en Miami a través de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware.

A Vázquez se lo investiga por la compra de tres departamentos, en los Estados Unidos, entre 2013 y 2015, valuados en 2 millones de dólares, a través de una sociedad off shore en la que participa desde hace 12 años.

Y se le endilgan los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Milei, a Ritondo, sin ir más lejos, el viernes pasado, salió a defenderlo, durante la cena de la Federación Federalismo y Libertad, celebrada en Tucumán, al denunciar que estaba siendo víctima de operaciones, solo por colaborar y ayudar al gobierno.

De hecho, con semejante declaración, Milei colocó en un lugar de incomodidad a las máximas autoridades de Pro, quienes no encontraron ni el momento ni la oportunidad para defender la integridad del diputado nacional.

Al mismo tiempo, Milei, con su enérgica defensa, jugó una ficha grande para seducir a Ritondo, y así sumarlo a las fuerzas del cielo, lo mismo que pretendería hacer con Diego Santilli.

El presidente reveló a sus íntimos que, de cualquier manera, había mandado a preguntar sobre las fortunas de Vázquez y de Ritondo a sus asesores. Y que en ambos casos obtuvo la siguiente respuesta: los dos ya contaban con un patrimonio muy importante, por fuera del negocio de la política, desde hace ya muchos años. Todo parece indicar que eso lo tranquilizó.

Después de eso Milei pasó, rápido, a comentar otra de esas noticias a las que él mismo califica de BOMBA. Así. Con mayúsculas. La acompañó con un posteo del economista Ramiro Castiñeira.

La noticia dice así: “La Argentina acaba de duplicar su PBI per cápita, llevándolo a 15.500US$ y recuperando 32 puestos en el ranking mundial”.

Dato que, para que lo entienda todo el mundo, habría que homologarlo junto a la explosiva narrativa del presidente con la frase “la recesión terminó” y “la economía está creciendo como pedo de buzo”.