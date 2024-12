Fue al cine y descubrió que había una rata en la butaca de al lado: "Un acompañante"

Una tiktoker compartió su sorprendente encuentro con un roedor. El video se viralizó de inmediato, alcanzando millones de reproducciones.

Asistir al cine y encontrarse con una rata en la butaca de al lado es una experiencia tan insólita como poco esperada. Esto fue lo que le ocurrió a una usuaria mexicana de TikTok conocida como @jimena.guvi, quien compartió un video que rápidamente se convirtió en viral.

La filmación comienza con Jimena enfocando la butaca de al lado, donde una pequeña rata la observa fijamente. “Tienes un acompañante en el cine”, escribe la joven en el clip, acompañando el momento con la siguiente descripción: “Un pedacito de queso para chefcito. Se estaba comiendo conmigo mi hot dog y estoy embarazada”.

Uno de los aspectos curiosos del video es que la rata no solo está asomada en la butaca sino que se la ve aparentemente despreocupada por la situación. Este comportamiento quizá se apoya en que la sala estaba casi vacía.

Jimena no pudo evitar compartir la extraña experiencia, que se viralizó, acumulando cerca de cuatro millones de reproducciones y unos 220.000 “me gusta”.

La viralización del video provocó reacciones de todo tipo. Desde aquellos que no podían dejar de reír por la ocurrencia, hasta quienes expresaron su preocupación por el nivel de higiene en algunos cines.

“Dios mío”, “Todos se quejan del cine pero no ven que es pet friendly”, “Menos mal no fue viendo Ratatouille sino hubiera pensado que era 4D”, “Nuevo temor desbloqueado, me va dar miedo ir al cine” y “Ahí nomás me deamayo”, son algunos de los mensajes en la publicación.