Sin mencionarla, Tini confirmó los rumores de romance con Young Miko y reveló por qué elige mantenerlo en privado

En una entrevista con Rumis, por La Casa Streaming, la cantante dejó entrever detalles de su relación y explicó los motivos detrás de su decisión de no exponerse públicamente.

Hoy 14:18

“Estoy más feliz que nunca”, fueron las tímidas palabras de Tini Stoessel para definir su presente sentimental, aunque sin ponerle nombre y apellido a su rumoreada relación con la cantante puertorriqueña María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, más conocida como Young Miko.

Este viernes, la artista argentina dio una entrevista virtual al equipo de Rumis -programa de La Casa Streaming que integra su hermano Francisco- y, aunque no se animó a confirmar el nombre de su amada, aseguró que está atravesando un muy buen momento personal. “Te veo muy hermosa, te veo con una sonrisa y con unos ojitos que te brillan. Te quería preguntar: ¿Cómo está tu corazón hoy?”, lanzó Julieta Poggio con su característico tono inocentón. “¡Ay, Juli! Yo pensé que íbamos por el Tinipalooza”, intervino Lizardo Ponce al ver la sonrisa incómoda de Stoessel. “Está re bien, Juli. La verdad es que estoy más feliz que nunca”, se limitó a responder la cantante entre risas.

Más adelante, Sebastián Manzoni, conocido como La tía Sebi, le consultó cuáles fueron los artistas que más escuchó durante el año según su Spotify Wrapped. “Dale...”, dijo ella nuevamente con una risa vergonzosa, tapándose la cara, sin que ninguno de los conductores entendiera el motivo de su incomodidad. Fueron unos segundos de incertidumbre hasta que Lizardo comprendió que esa lista estaba encabezada por Young Miko, y que por eso Tini no se animaba a responder. “Como siempre, sale Justin [Bieber] y Billie [Eilish]. Y… también, sí, ya está”, contestó, sin dar nombres, aunque dejando en claro que se trataba de su pareja.

En ese sentido, en otro tramo de la entrevista Tini explicó por qué prefiere no dar definiciones sobre su relación. “Después de estar expuesta hace tantos años, significó mucho para mí mentalmente, y [fueron] varias batallas que, no importa, cada uno las vive como puede y con las herramientas que va teniendo. Pero bueno,después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que a mí no me hicieron bien”, detalló.

“Entonces, hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Obviamente, el día que tenga ganas de compartirlo, tampoco me privaré. Pero me encuentro tan feliz de esta manera que creo que eso es lo importante. Y, por eso lo estoy guardando y lo estamos guardando y lo estamos guardando desde ese lado”, concluyó sobre los motivos por los que no termina de confirmar su romance con Young Miko.

Las consecuencias de la exposición pública a la que se vio sometida desde chica y los problemas de salud mental que vinieron aparejados fue otro de los temas que tocó Stoessel con los Rumis a la hora de hablar de Quebranto, su regreso a la ficción por Disney+, y los puntos en común que tiene con su personaje. “Fue muy intenso emocionalmente. Es una historia muy triste, un drama tremendo. Me emocionó mucho verme desde ese lado. Todo lo que me fue pasando en la vida... porque el personaje tiene cosas con las que me sentí bastante identificada, como ataques de ansiedad muy fuertes, momentos en los que le cuesta mucho salir, y haber interpretado algo que viví en carne propia me hizo muy bien”, aseguró.

“A mi personaje le cuesta mucho hablar, y eso es algo que a mí me costó durante mucho tiempo. Y también me recordó muchas cosas que no quiero volver a hacer nunca más. Fue algo que me terminó de sanar en algún punto”, cerró Tini sobre el proceso catártico que experimentó mientras actuaba.