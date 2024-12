Briatore y una contundente respuesta sobre la oportunidad de incorporar a Colapinto a Alpine

El asesor de la escudería francesa confirmó a los pilotos para la próxima temporada de la Fórmula 1 y se refirió al futuro del piloto argentino.

Hoy 16:15

Franco Colapinto, tras un brillante 2024 que incluyó nueve Grandes Premios, destacadas posiciones y el reconocimiento con un Olimpia de Oro, enfrenta un panorama lleno de incertidumbre para 2025. Pese a los rumores que lo vinculaban con Alpine, Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, dejó en claro que el joven de 21 años no iniciará la próxima temporada en la Fórmula 1, aunque no descarta un cambio durante el circuito.

En una entrevista con Le Parisien, Briatore confirmó que el equipo arrancará el año con Pierre Gasly y Jack Doohan como sus pilotos principales. “Lo único seguro es la muerte”, bromeó el italiano antes de afirmar que ambos estarán al mando en la primera fecha del calendario, del 14 al 16 de marzo, en Albert Park, Melbourne.

Sin embargo, añadió un matiz que mantiene vivas las esperanzas para Colapinto: “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”.

Esta declaración reaviva las especulaciones sobre una posible oportunidad para el pilarense, quien ya vivió una situación similar en 2024 cuando reemplazó a Logan Sargeant en Williams para disputar las últimas nueve carreras del campeonato. La actuación de Colapinto sorprendió a la categoría y generó un creciente interés por parte de equipos como Alpine.

Briatore y su interés por Colapinto

En días recientes, Briatore elogió públicamente al argentino, lo que alimentó rumores sobre su futuro. Consultado sobre el motivo de su atención hacia Colapinto pese a contar con Doohan, el asesor fue contundente: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”.

Aunque el inicio del 2025 parece definido para Alpine, el desempeño de sus pilotos titulares podría abrir la puerta al talento argentino. Mientras tanto, el mundo del automovilismo sigue expectante por el próximo capítulo en la prometedora carrera de Franco Colapinto.