La razón por la que Enzo Fernández espera cruzarse con River en el Mundial de Clubes

El futbolista del Chelsea, surgido en las inferiores del Millo, contó que quiere enfrentarlo en los octavos del torneo.

Hoy 18:45

Enzo Fernández, mediocampista de la Selección Argentina y del Chelsea, se mostró ilusionado con la posibilidad de enfrentar a River Plate en el próximo Mundial de Clubes, que se disputará en junio de 2025 en Estados Unidos.

A pesar de las pocas probabilidades de que los equipos se crucen, ya que podrían encontrarse en una hipotética semifinal, el futbolista argentino expresó su deseo de volver a encontrarse con su exclub. "Espero poder cruzarme con River. Quería ver a mis excompañeros, y ahora que está Marcelo también. Espero poder cruzarlos en octavos, abrazarlos a todos porque la verdad se extraña mucho", dijo Fernández.

El sorteo realizado el 5 de diciembre por la FIFA confirmó los grupos para el Mundial de Clubes, en el que el Chelsea formará parte del Grupo D, mientras que River Plate estará en el E.

Enzo, quien se ha reencontrado con su mejor nivel, analizó el desafío que representa este torneo al final de la temporada europea: “Se toma con mucha responsabilidad. Es a final de temporada y demanda mucho a nivel físico y mental poder jugarlo. Es mi primer Mundial de Clubes y obviamente estoy con muchas ganas y mucha ansiedad de que se juegue”.

El mediocampista también se refirió a su presente personal, destacando su buen momento con el Chelsea: “A nivel personal y como grupo estamos muy bien. Me vengo sintiendo muy bien, el equipo ha demostrado un carácter muy fuerte. Cambiar, no cambié nada. Siempre seguí por la misma línea, entrenando y tratando de estar siempre bien, disponible cuando me toque”.

Fernández explicó que no comenzó la temporada de la mejor manera debido a un verano complicado, pero que con el apoyo del entrenador Enzo Maresca fue mejorando: “No me sentía muy bien desde lo físico. No he tenido una buena pretemporada, porque justo tocó la Copa América, tuve una sola semana de vacaciones, volví y enseguida tocó jugar. Con Enzo, cada día me fue explicando qué es lo que quería de mí. Fui aprendiendo, tomando los conceptos y hoy me encuentro muy bien”.

Así, Enzo Fernández ya piensa en lo que será su debut en el Mundial de Clubes, con la esperanza de cruzarse con su querido River y seguir demostrando su calidad en el fútbol mundial.