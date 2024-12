Jared Leto dará vida al emblemático villano Skeletor

El ganador del Oscar se pondrá en la piel del némesis de He-Man en la próxima película "Masters of the Universe".

Hoy 07:57

Jared Leto será el encargado de interpretar a Skeletor en la nueva película en acción real de 'Masters of the Universe'. Así lo adelanta Deadline, medio que a su vez adelanta que Sam C. Wilson, Hafthor Bjornsson y Kojo Attah interpretarán a tres de los secuaces de Skeletor: a Trap Jaw, Goat Man y y Tri-Klops, respectivamente.

Los cuatro secundarán a los previamente anunciados Nicholas Galitzine (como He-Man), Camila Mendes (como Teela), Idris Elba (como Man-At-Arms) y Alison Brie (como Evil-Lyn).

Travis Knight será el director de este nuevo intento por sacar adelante un proyecto durante largo tiempo en desarrollo, primero en Sony, después en Netflix y ahora en Amazon que si todo va bien, por fin, se estrenará en un importante número de salas de (al menos) Estados Unidos el 5 de junio de 2026.

Este será el cuarto filme como director de Knight, presidente de Laika Entertainment y responsable previamente de 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' y 'Bumblebee'. El cineasta se encuentra actualmente inmerso en la producción del tercero, 'Wildwood', la adaptación para la gran pantalla de 'Las crónicas de Wildwood', obra escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis.

Skeletor

No por casualidad Chris Butler, guionista de las mencionadas 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' y 'Wildwood', así como guionista y director de las tambien producciones de Laika 'El alucinante mundo de Norman' y 'Mr. Link. El origen perdido', es quien se está encargando de revisar el libreto escrito en su momento por David Callaham y los hermanos Aaron y Adam Nee.

'Masters of the Universe' es una producción de Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch de Escape Artists y Robbie Brenner de Mattel Films que será distribuida en todo el mundo por Amazon MGM Studios.

A falta de confirmación oficial, y dado que hablamos de una película de gran presupuesto, es de suponer y/o esperar que Warner Bros. se hará cargo de su lanzamiento en salas fuera de Estados Unidos, tal y como ha hecho con otras importantes producciones de Amazon MGM Studios como 'Creed III', 'Rivales', 'Parpadea dos veces' o más recientemente 'Red One', en virtud del acuerdo firmado por ambas compañías en agosto de 2022.

Visto recientemente en películas como 'Pequeños detalles', 'La casa Gucci' o 'Morbius' y en series como 'WeCrashed', Leto tiene pendiente el estreno de 'TRON: Ares' en octubre de 2025.