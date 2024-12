Ángela Leiva expresó su angustia tras la denuncia contra su ex: “Si me pasa algo, ya saben a quién acudir”

La cantante habló sobre sus emociones tras contar la difícil situación que ha atravesado durante tantos años.

Ángela Leiva vive una dura situación a nivel personal y profesional. Hace algunos días, decidió denunciar públicamente a su expareja y ex manager por violencia de género.

“Le entregué mi carrera completa en ese momento”, dijo esta tarde en diálogo con Cortá por Lozano en referencia al poder que tenía Mariano Zelaya, quien logró que eliminen algunos de sus hits de YouTube.

La cantante asegura que desde 2018 está viviendo hostigamiento de parte de su expareja. No solo le impide recibir ingresos por las reproducciones de sus hits, sino que también le impidió asistir a conciertos y la denunció por aspectos relacionados con los derechos de autor.

“Si me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar”, dijo Leiva. De este modo, alertó sobre la situación que está viviendo. “Yo había recibido amenazas en mi teléfono, en mi número personal, donde decían que sí yo iba a hacer un show en Rosario que ni siquiera vaya porque el laburo ya estaba pago. El trabajo ya estaba pago. Era muy claro”, completó.

La denuncia de Ángela Leiva

Días atrás, en sus redes sociales, Leiva decidió hacer un posteo denunciando ser víctima de violencia de género: “Desde hace más de 7 años que Mariano Zelaya ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento”.

La artista llevó la situación a la justicia y aclaró que sus acusaciones están ”avaladas por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales. Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables”.

En su descargo, Leiva reflexiona sobre el móvil de su expareja para ensañarse contra su carrera: “¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no”.