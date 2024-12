“La Navidad brillará en medio de los pueblos”

El sacerdote Marcelo Trejo, director del Observatorio contra la Trata de Personas, brindó un mensaje navideño.

Hoy 08:49

Marcelo Trejo, sacerdote responsable de la parroquia San Jorge y director del Observatorio contra la Trata de Personas de Santiago del Estero, difundió en las últimas horas su tradicional mensaje a la feligresía santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Para los que confían en mi nombre, nacerá el Sol de Justicia” (cf. Malaq. 4, 2). Y así, Navidad brillará en medio de los pueblos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él? (Lc. 18,7). Oh, Señor, que no se corrompa, negocie, enreje o lentifiquen tus acciones y quiten esta esperanza. Permitan a los pobres y al mundo in-justificado, aclamar: ¡¡Feliz Noche Buena, bendita Navidad!!”, sostuvo el religioso en vísperas de la Navidad.

Trejo destacó que en la “Navidad se hace Justicia”, e instó a todos a defender los valores de la Iglesia, atendiendo sobre todo a los más débiles.