Tras las crítica de Milei, Victoria Villarruel respondió por los sueldos en el Senado

La vicepresidenta se despegó otra vez de los incrementos en las dietas de los parlamentarios en la Cámara Alta.

Hoy 11:56

Con el sueldo de los senadores otra vez en el medio de la polémica, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a despegarse de esta cuestión de vuelta, pese a ser titular de la Cámara alta. La réplica de la número dos del Gobierno, que además incluyó una comparación con Diputados, tomó más trascendencia porque el presidente Javier Milei había criticado estos incrementos de las dietas y destacado, por el contrario, lo que pasa en el cuerpo que conduce Martín Menem.

La nueva controversia por los salarios del Senado se desató este fin de año porque los legisladores cobrarán la “dieta trece” que se autovotaron en abril pasado. Una especie de aguinaldo, que llevará a casi 7 millones de pesos lo que reciban por este diciembre.

Después de ese momento en que los distintos bloques decidieron ajustarse los sueldos se generó tanto escándalo por el nivel de incremento que en agosto los senadores optaron por congelar sus dietas. No obstante, esa medida termina este año, por lo que todavía no se sabe qué va a pasar en 2025 con las subas.

En medio de todo ese panorama se desató una nueva escalada en la cúpula del gobierno libertario, con Presidente y vice en uno de sus peores momentos.

“Cuando vos vas a laburar hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, se quejó Milei en el streaming Neura el lunes, contra los integrantes de la Cámara alta.

Consultado sobre por qué no interactúa con Villarruel para que solucione este tema, el Presidente respondió: “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”. De esta forma, el mandatario dejó en claro un malestar con su vice por este tema -que ya había dejado trascender en otras oportunidades- y dio un respaldo al titular de Diputados, que es asimismo parte del núcleo más cercano a él y a su hermana Karina.

A menos de 24 horas de esos dichos del Presidente, Villarruel utilizó su cuenta de X para blindarse con respecto al tema de los sueldos. Lo hizo con el mismo estilo que adoptó en las últimas semanas, cuando mandó mensajes políticos a través de respuestas en redes sociales a sus seguidores.

En el momento en que un usuario le reclamó que se dedique a “bajar los monstruosos sueldos” a los senadores, la vicepresidenta indicó: “Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora, por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto, que es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados”.

Para cerrar el mensaje, irónica, concluyó: “Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”.

