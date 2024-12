Echaron al jefe y al subjefe de la Policía de la Ciudad tras la fuga de 17 presos de una comisaría de Liniers

Serán reemplazados por el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor Carla Mangiameli.

Tras una nueva fuga en una comisaría porteña, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, echó al jefe y al subjefe de la fuerza policial, Pablo Kisch y Jorge Azzolina. Serán reemplazados por el Comisario Mayor Diego Casaló y la Comisaria Mayor Carla Mangiameli, respectivamente.

Macri se reunió esta mañana con el Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, para analizar la situación y tomar la decisión. Además, pidieron realizar una “investigación exhaustiva” para determinar las responsabilidades de los jefes policiales en la fuga y una posible connivencia.

“Se pusieron en marcha una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio”, explicaron en un comunicado. En este sentido, adelantaron que están en contacto con el fiscal general, Juan Mahiques.

“Asimismo, la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) está trabajando intensamente con requisas y profundizará los controles”, añadieron.

En paralelo, los Ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, a través de la Policía Federal, continúan con la búsqueda de los presos.

Este martes al mediodía, Wolff dio una conferencia de prensa para dar detalles de la decisión de remover a la cúpula policial y adelantó que también habrá una restructuración en distintas áreas del Ministerio porteño.

“Confiamos en la conducción de nuestra fuerza. Todos somos sujetos de examen y análisis permanente, pero no vamos a permitir que ocurran hechos de esta naturaleza. Sabemos que hay un problema sistémico en la Ciudad, donde detenemos más gente que nunca y tenemos una superpoblación, eso no quita que no tengamos que preservar la seguridad de los vecinos. No vamos a permitir ni incapacidad ni connivencia”, expresó el ministro.