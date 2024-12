Franco Colapinto regresó a la Argentina y saldó una deuda pendiente

El argentino, que está expectante por un nuevo desafío en la Fórmula 1, se egresó de la escuela secundaria.

Hoy 12:48

Franco Colapinto aprovechó su estadía en Buenos Aires para cerrar un capítulo importante en su vida: completar el colegio secundario. Tras años de dedicación exclusiva al automovilismo, el piloto argentino rindió las materias pendientes en el Colegio del Pilar, la institución donde cursó la primaria, y recibió su diploma de "nivel secundario bilingüe".

La imagen del joven con toga y diploma se volvió viral en las últimas horas, destacando su esfuerzo por equilibrar la educación y el deporte.

El pilarense de 21 años se encuentra en el país luego de un año intenso que incluyó competencias en Qatar y Abu Dhabi, compromisos comerciales y su coronación con el Olimpia de Oro al mejor deportista del año. Ahora, planea disfrutar de las Fiestas junto a su familia antes de regresar a Europa para retomar sus responsabilidades como piloto de reserva en la escudería Williams de Fórmula 1.

Aunque las puertas para un asiento titular en 2024 no se abrieron, el futuro de Colapinto podría cambiar. La escudería Alpine evalúa sus opciones, y su asesor Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad: "Franco sorprendió a todos. Si un piloto no avanza, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1".

Con esta perspectiva, la temporada 2025 podría traerle nuevas oportunidades. Por ahora, Colapinto combina la satisfacción personal de haber cumplido un sueño postergado con la preparación para enfrentar nuevos desafíos en el automovilismo.