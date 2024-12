Martín Palermo quiere llevarse a un delantero de River para Olimpia

El entrenador argentino está tras los pasos de Adam Bareiro para reforzar el ataque de su equipo.

Hoy 20:11

Martín Palermo, actual entrenador de Olimpia de Paraguay, tiene en la mira al delantero Adam Bareiro, jugador de River Plate que no logró afianzarse en el equipo de Marcelo Gallardo. El histórico delantero de Boca Juniors ve en el paraguayo una pieza clave para reforzar el ataque del campeón paraguayo, que se prepara para disputar la Copa Libertadores 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bareiro, quien llegó al Millonario por una suma cercana a los 3.5 millones de dólares, disputó 16 partidos sin lograr marcar goles, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en Núñez. Según fuentes cercanas al club, River estaría dispuesto a negociar su salida en este mercado de pases, posiblemente en calidad de préstamo.

Para Bareiro, un posible regreso a su país representaría una oportunidad crucial para ganar continuidad y mantenerse en la órbita de Gustavo Alfaro, entrenador de la selección paraguaya. Además, Olimpia, que viene de consagrarse campeón del torneo local, jugará la próxima edición de la Copa Libertadores, lo que le ofrecería al delantero una vitrina importante.

En River, el panorama de la delantera no está del todo claro. Miguel Borja también evalúa una salida, mientras que Pablo Solari no ha tenido el protagonismo esperado. Gallardo, por su parte, busca reforzar el ataque con un jugador de jerarquía, pero hasta el momento no ha cerrado ninguna incorporación.

River ya sufrió una baja significativa con la partida de Claudio "Diablito" Echeverri al Manchester City, y la salida de Bareiro podría ser otro movimiento en este mercado de pases. El Millonario tendrá un 2025 cargado de competencias, incluyendo torneo local, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, por lo que el armado del plantel será clave para afrontar los desafíos que se vienen.

Por ahora, el futuro de Bareiro está en manos de las negociaciones entre River y Olimpia, mientras los hinchas del Millonario esperan novedades sobre los refuerzos que puedan llegar al club.